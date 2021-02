Keski-Suomen lintuvedet kaipaavat kunnostusta – parimäärät ja lajisto taantuneet

Jaa

Ympäristöministeriön keväällä 2020 käynnistyneen luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen Helmi -elinympäristöohjelman yhtenä osana toimivat lintuvesien kunnostukset. Tavoitteena tällä hallituskaudella on kunnostaa valtakunnallisesti 80 Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa lintuvettä, jotka ovat myös lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueita). Keski-Suomessa Helmi-lintuvesikohteiksi on valittu hoidon kiireellisyyden ja linnustoarvojen mukaan yhteensä kymmenen kohdetta, joista ELY-keskuksen vastuulla on kahdeksan ja Metsähallituksen vastuulla kaksi.

Lapinjärvi, Laukaa/Toivakka. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus

– Kesällä 2020 on tehty selvityksiä ja maastokäyntejä kunnostussuunnittelun pohjaksi. Näiden selvitysten avulla on saatu selvyys järvien linnuston tilasta ja siitä, mikä hoito tai kunnostustapa millekin saattaisi sopia, lintuvesikoordinaattori Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Keski-Suomen Helmi -lintuvesikohteissa on tarvetta uusille toimenpiteille, sillä linnustoselvitysten mukaan parimäärät ja lajisto ovat kohteissa taantuneet. – Kaikilla kohteilla selvitettiin linnuston tilaa ja se on heikentynyt verrattuna aikaisempiin tuloksiin. Esimerkiksi Jyväskylän Eerolanlahdella ja Rautpohjanlahdella naurulokkiyhdyskunta on lähes hävinnyt, mikä vaikuttaa myös muihin lintulajeihin, sillä naurulokit antavat suojaa myös niille. Lisäksi parimäärät ovat vähentyneet myös vesilinnuilla monessa kohteessa, Helle selventää. Konkreettisia kunnostustoimia Monet Keski-Suomen Helmi -lintuvesikohteista ovat olleet kunnostuksen kohteena viimeksi 2000-luvun alkupuolella. Useissa kohteissa on esimerkiksi nostettu veden pintaa, joka on näkynyt heti runsastuneissa parimäärissä. Nyt kunnostuksista on kulunut kuitenkin aikaa ja toimenpiteitä täytyy siksi miettiä uudelleen. – Mahdollisia hoitotoimia ovat muun muassa umpeenkasvun estäminen, pensaikoiden raivaus rannoilla ja ranta-alueiden laidunnus. Lisäksi toimenpiteinä voivat olla vesikasvien niitto, hoitokalastus, vieraspienpetojen pyynti, avovesialueiden lisääminen ruoppaamalla tai vedenpinnan nostolla ja pesimäsaarekkeiden teko, Helle avaa. Neljässä kohteessa on jo nyt suoritettu koekalastukset. Niiden perusteella selvisi, että kolmella kohteella särkikalojen hoitokalastuksella voitaisiin todennäköisesti parantaa linnuston tilaa. Runsas, särkikalavaltainen kalasto kilpailee suoraan ja epäsuorasti ravinnosta lintujen kanssa. – Hoitokalastuksella voidaan tervehdyttää kalaston rakennetta, jolla on positiivisia vaikutuksia niin järven tilaan, virkistyskäyttöön kuin myös linnustoon. Lisäksi neljälle kohteelle on mietitty tehostettua vieraspetopyyntiä yhteistyössä riistahallinnon kanssa, Helle toteaa. Linnuston kehitystä tullaan seuraamaan kunnostustoimien jälkeen. Kaikille kohteille on tehty poikuelaskennat, jotta kunnostusten vaikutuksia poikuetuottoon voidaan seurata. Poikuetuotanto on tärkeää vesilintukantojen kehityksen kannalta ja yksi kunnostusten tavoite onkin parantaa kohteiden toimimista hyvinä poikueympäristöinä. – Nyt talven aikana kohteille laaditaan ensimmäisiä toimenpidesuunnitelmia ja tavoitteena on päästä pian kunnostus- ja hoitotöihin, maa- ja vesialueiden omistajien suostumuksella tietenkin, Helle päättää. ELY-keskuksen vastuulla olevat Helmi-kunnostuskohteet Keski-Suomessa: Lapinjärvi, Laukaa/Toivakka

Heinä-Suvanto - Hetejärvi, Viitasaari/Keitele

Pyhäjärven lintuvesi, Konnevesi/Äänekoski

Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti, Jyväskylä

Tervajärvi, Jyväskylä

Suonteen pohjoisosa/Levälahti, Joutsa

Pieni-Kaihlanen, Hankasalmi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lapinjärvi, Laukaa/Toivakka. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus Lataa