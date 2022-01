Keski-Suomen perinneympäristöjen tiedot ajan tasalle

Kesien 2017–21 aikana kartoitettiin yhteensä 227 kohdetta. Perinneympäristöksi katsottua maa-alaa löytyi näiltä yhteensä noin 1 200 hehtaaria. Kartoituksia tehtiin 22 kunnan alueella. Eniten kohteita valikoitui mukaan Jyväskylästä, Jämsästä, Hankasalmelta, Keuruulta ja Pihtiputaalta. Kuhmoisten kartoitukset siirtyivät Pirkanmaan ELY-keskuksen vastuulle vuoden 2021 alussa.

Perinneympäristöjen arvoluokituksessa on kolme päätasoa: kohde voidaan arvottaa valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi.

– Viime vuosien laajojen kartoitusten jälkeen Keski-Suomesta tunnetaan neljä valtakunnallisesti arvokasta ja 35 maakunnallisesti arvokasta kohdetta. Paikallisesti arvokkaita kohteita tunnetaan noin 300, mutta niistä vain noin joka toisesta on ajantasaiset kartoitustiedot. Viidenkään kesän aikana ei ehditty läheskään kaikille tiedossa oleville kohteille, kuvailee luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Mattlar Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

ELY-keskukset vastaavat perinneympäristöjen kartoituksista yksityismailla ja Metsähallitus valtion mailla. Myös Metsähallitus on kartoittanut Keski-Suomessa vuosina 2020–21 noin 40 kohdetta.

Valtaosa kohteista kartoitettiin ensimmäistä kertaa

Vuosina 2017–21 kartoitetuista 227 kohteesta 126 on uusia eli niillä ei ollut koskaan ennen tehty valtion perinneympäristökartoitusta. Loput 101 kohdetta oli kartoitettu vähintään kerran aiemmin. Näistä 42 kohteen arvon katsottiin säilyneen ennallaan, 29 kohteen arvon katsottiin nousseen ja 30 kohteen arvon katsottiin laskeneen.

– Luvut voivat näyttää siltä, että perinneympäristöjen kokonaistilanne on vakaa. Kartoituksia on kuitenkin kohdennettu sellaisille kohteille, joiden on tiedetty olevan hoidossa tai vielä kunnostettavissa. Käymättä on jäänyt etenkin sellaisia kohteita, joiden on päätelty olevan heikossa kunnossa. Lisäksi kartoitetusta pinta-alasta alle 30 % on edustavuudeltaan hyvää tai erinomaista perinneympäristöä, Mattlar selventää.

Kohteiden kunto ja hoitotilanne vaihtelevat suuresti. Lukuisia pieniä kohteita on jäänyt vaille hoitoa, kun pientiloilla on luovuttu karjasta tai kokonaan maataloudesta. Toisaalta jatkavien kotieläintilojen avulla on saatu myös palautettua tällaisia kohteita hoitoon. Perinneympäristöjen ja muiden luonnonlaitumien hoitoa tuetaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito -ympäristösopimusten kautta, joita on Keski-Suomessa voimassa noin 190 kpl.

Kartoituksissa arvioidaan muun muassa kasvilajistoa, puustoa ja maisemaa. Kartoituksista kertyvää tietoa hyödynnetään moniin eri tarkoituksiin: perinneympäristöjen kunnostusten kohdentamiseen ja suunnitteluun, ympäristösopimusten myöntämisharkintaan ja tukitason määrittelyyn, kaavoitukseen ja muuhun kiinteistörajat ylittävään maankäytön suunnitteluun, luontotyyppien ja eliölajien uhanalaisuuden arviointiin.



Helmi-ohjelmassa kunnostetaan hoidotta jääneitä kohteita

Perinneympäristöt ovat yksi teema vuoteen 2030 asti jatkuvassa valtionhallinnon Helmi-elinympäristöohjelmassa . Tavoitteena on kunnostaa ja palauttaa hoitoon kohteita, joilla hoito on syystä tai toisesta loppunut. Toimenpiteet edellyttävät maanomistajien suostumusta, joten ulkopuolelle jäävät sellaiset kohteet, joilla yhden tai useamman maanomistajan tavoitteet maankäytön suhteen eivät sovi yhteen perinneympäristön säilyttämisen kanssa.

Keskeinen Helmi-ohjelman toimeenpanon työkalu on vuonna 2021 käynnistynyt perinnebiotoopin kunnostuksen ja hoidon tuki, jota ELY-keskukset voivat myöntää arvokkaille kohteille. Tukea ei makseta pinta-alaan perustuvana rahallisena korvauksena, vaan ELY-keskus hankkii kohteelle tarpeen mukaan luonnonhoidollisia palveluja kuten laidunaitojen pystytyksen, raivauksia tai niittoa. Palveluntuottaja voi olla esimerkiksi maanomistaja itse tai ELY-keskuksen valitsema yritys. Keski-Suomessa kunnostuksia on toteutettu myös oppilaitosyhteistyönä.

ELY-keskus ottaa mielellään vastaan vinkkejä kunnostukseen soveltuvista perinneympäristökohteista. Myös uusista laidunnuskohteista kiinnostuneilta kotieläintiloilta toivotaan yhteydenottoja.