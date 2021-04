Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto aloittaa toimintansa

Saarijärven reitillä kahdelle Natura-lammelle pohjapato (Keski-Suomi) 16.3.2021 10:25:36 EET | Tiedote

Sekä Karstulan Kilpisuolla että Kyyjärven Peuralamminnevalla on alkamassa pohjapadon rakennushanke, jolla korotetaan suoympäristössä olevan lammen vedenpintaa. Kunnostus on osa Metsähallituksen vetämää valtakunnallista Freshabit-hanketta. Patojen rakennuttajana on Keski-Suomen ELY-keskus.