Keski-Suomessa meneillään Kirri-Tikkakosken lisäksi useita muitakin tiehankkeita

ELY-keskuksen vastuulla olevia tiehankkeita on tänä vuonna seitsemän kappaletta eri puolilla Keski-Suomea. Lisäksi meneillään tai alkamassa on useita sillankorjausurakoita, joista suurimmat ovat Tourulan sillat Jyväskylässä sekä Hännilänsalmen silta nelostiellä Viitasaarella.

Väyläviraston toteuttamien isojen hankkeiden lisäksi maanteiden varsille ilmestyy yleensä keväisin uusia kylttejä, joissa ilmoitetaan töiden aloittamisesta, kestosta ja siitä, mitä työ koskee. Kylteistä löytyvät myös teettäjän (Väylävirasto tai ELY-keskus) ja urakoitsijan logot. Karkeasti teettäjän työnjako kulkee hankkeen hinnassa.

– Me vastaamme pienempien hankkeiden urakoiden kilpailuttamisesta ja valvonnasta. Kun mennään yli 10 miljoonan euron hankkeisiin, ne ovat sitten Väyläviraston hoidossa, investointiyksikön päällikkö Janne Jaatinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta valaisee.

Kukkumäki on herättänyt ihmetystä

Keski-Suomen ELY-keskus on saanut jonkin verran palautetta etenkin sosiaalisessa mediassa siitä, että Vt 18 Kukkumäen eritasoliittymän työmaa on ikään kuin jätetty talvehtimaan, eikä kohteella ole tapahtunut kuukausiin mitään. Havainto on aivan oikea, mutta sille on syynsä.

– Ramppien penkereet valmistuivat viime kesänä, mutta ne jätettiin painumaan talven ajaksi. Tämä oli täysin suunniteltu toimenpide. Siinä jouduttiin vaihtamaan niin paljon pehmeää maata kovempaan maa-ainekseen, että sen vuoksi painuma-aika tarvittiin, projektipäällikkö Petri Teerimäki kertoo.

Kukkumäen työt jatkuvat tällä viikolla. Rampit viimeistellään, kiertoliittymä rakennetaan nykyisen rampin ja Länsiväylän-Ronsuntaipaleentien-Lehmänportintien liittymään, uusitaan päällysteet, opasteet, liikennemerkit ja tiemerkinnät sekä rakennetaan vielä valaistus. Jos kaikki menee hyvin, valmista tulee reilusti urakka-ajan takarajaa ennen, joka on marraskuun loppu.

Muita viime vuodelta jatkuvia urakoita ovat Valtatien 13 ja Myllymäentien liittymän parantaminen Saarijärvellä sekä Taipaleentien kevyen liikenteen järjestelyt Sumiaisten taajamassa.

Uusista urakoista merkittävin Vt 9 Säyrylän eritasoliittymä Jämsän Himoksella

Säyrylän eritasoliittymän urakka on kaksivuotinen ja sen rakentaminen alkaa kesäkuussa. Vilkasliikenteisen ysitien liikennehaittaa pyritään minimoimaan. Liikenne siirretään kiertotielle ehkä vasta ensi vuoden puolella.

Keuruulla valtatien 23 ja Kolhontien (mt 348) parantaminen Melonsaaren kohdalla on käynnistynyt. Se valmistunee jo heinäkuun aikana.

Laukaassa aloitetaan Jyväskyläntien (mt 637) ja Vaajakoskentien (mt 638) jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen. Urakka on haasteellinen johtuen mm. louhintatöistä ja vilkkaasta liikenteestä. Tässäkin liikennehaittoja pyritään minimoimaan, mutta tiellä liikkujilta toivotaan malttia ja varovaisuutta.

Myös Lannevedellä panostetaan kevyen liikenteen järjestelyihin maantiellä 6304. Urakka on vielä kilpailutuksessa, mutta rakentaminen tehdään joka tapauksessa vielä tämän vuoden aikana.

Keski-Suomen alueen rakenteilla oleviin tiehankkeisiin voi tutustua osoitteessa www.vayla.fi -> suunnittelu ja rakentaminen -> käynnissä, tiehanke, Keski-Suomi. Samasta osoitteesta löytyvät myös päällystys- ja siltakohteet.