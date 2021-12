Keski-Suomessa tavoitteena pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila viimeistään vuonna 2027

Osana vesienhoitosuunnitelmia on käsitelty vesienhoidon toimenpideohjelmat. Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 on esitetty tietoja Keski-Suomen jokien, järvien ja pohjavesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Toimenpideohjelmassa esitetään ne toimenpiteet, jotka tarvitaan, jotta pinta- ja pohjavedet olisivat hyvässä tilassa viimeistään vuonna 2027, eikä tavoitetilassa olevien vesien tila heikkenisi.



Asiaa on valmisteltu sidosryhmien kanssa yhteistyössä ja kansalaisia, viranomaisia sekä muita tahoja on kuultu useissa eri vaiheissa.



Valtioneuvoston päätökset vesienhoitosuunnitelmista ja merenhoitosuunnitelmasta annetaan tiedoksi ELY-keskusten julkaisemilla kuulutuksilla. Kuulutukseen ja asiakirjoihin voi tutustua Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivustolla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi). Kuulutusasiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021 - 27.1.2022.



Keski-Suomen ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelma on nähtävillä Keski-Suomen ELY-keskuksen vesienhoitosivulla (www.ymparisto.fi/vesienhoito/Keski-Suomi)