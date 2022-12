Keski-Suomessakin varaudutaan maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin talven aikana

Väylävirasto on julkaissut asiasta oman tiedotteensa, jossa kerrotaan kattavasti säästökohteiden valintakriteereistä ja kertyvästä sähkönsäästöstä, mikäli katkaisuihin joudutaan talven aikana turvautumaan. Keski-Suomessa säästökohteita olisi lukuisia eri puolella maakuntaa.

– Vallitsevassa tilanteessa on tärkeää, että pakotetuilta kiertäviltä sähkökatkoilta vältyttäisiin. Tienpitäjänä haluamme olla mukana näissä talkoissa varautumalla sammuttaman valaistusta hallitusti, toteaa ylijohtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

– On kuitenkin syytä korostaa Keski-Suomessakin sitä, että mitään summamutikassa tehtäviä päätöksiä nämä eivät ole, vaan hyvin tarkkaan harkittuja. Esimerkiksi koulujen, päiväkotien, vilkkaiden risteysalueiden ja muiden vastaavien liikenneturvallisuuden kannalta kriittisten kohtien maantievalaistusta ei tultaisi katkaisemaan, projektipäällikkö Kai Tamppinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta painottaa.

Viimeistään nyt jokaisen tiellä liikkujan on syytä varmistaa oma näkyvyytensä. Heijastin on hyvin halpa henkivakuutus ja pyörällä liikuttaessa valojen on oltava kunnossa niin edessä kuin takanakin. Autolla ajoon lähdettäessä on pidettävä huolta siitä, että ajovalot ovat puhtaat ja myös takavalot ovat kytkettyinä päälle.