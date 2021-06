Keski-Uudeltamaalta kumotaan kokoontumisrajoitukset huomisesta 29.6. alkaen

Jaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan Keski-Uudenmaan alueella epidemia on palannut perustasolle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tältä alueelta kokoontumisrajoitukset 29.6.2021 alkaen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksensä kokoontumisrajoituksista Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan osalta, koska rajoitukset eivät ole parantuneessa epidemiatilanteessa enää välttämättömiä. Päätös on koskenut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä, ja se kumotaan huomisesta 29.6.2021 alkaen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista jää voimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vielä pääkaupunkiseudulla, missä epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa. Päätös on voimassa tällä hetkellä 14.7.2021 asti. Lisäksi vastaava päätös on voimassa Päijät-Hämeessä Kärkölän, Lahden ja Orimattilan kuntien alueilla. (Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset avi.fi-sivustolla.)

Aluehallintovirasto seuraa epidemiatilanteen muutoksia yhdessä alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa ja arvioi päätösten välttämättömyyttä jatkuvasti. Päätökset kumotaan heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä. Jos epidemiatilanne heikkenee, aluehallintovirasto tai omalla alueellaan kunta voi tehdä uusia päätöksiä rajoituksista, jos ne arvioidaan välttämättömiksi.

Lain yleisiä hygieniavaatimuksia noudatettava edelleen koko Suomessa

Laajasti erilaisten asiakastilojen käytössä - myös yleisötilaisuuksissa - on kuitenkin edelleen huomioitava tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset, joiden mukaan mm. asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa koko Suomessa suoraan tartuntatautilain perusteella ja velvoittavat laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Aluehallintovirasto ei tee päätöksiä ravintolatoiminnan koronarajoituksista, mutta voimassa olevia ravintoloiden rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

