Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittanut asiakaslaskutuksen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäiset laskut lähetetään kaikille asiakkaille paperisina. Hyvinvointialueella on uusi pankkitili, joten on tärkeää maksaa lasku juuri sille tilinumerolle, joka laskussa on. Kaikki Keusoten asiakaslaskut vuoden vaihtumisesta lähtien maksetaan hyvinvointialueen tilille.

Vuotta 2022 koskevat laskut maksetaan vielä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tilille.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue suosittelee asiakkaita tekemään e-laskusopimuksen. Sopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissaan, kun on saanut ensimmäisen laskun hyvinvointialueelta. Aiemmin Keusoten kanssa tehdyt e-lasku- ja suoramaksusopimukset on tehty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kanssa, joten ne eivät siirry hyvinvointialueelle.

Keusoten laskutuksen yhteystiedot säilyvät ennallaan:

puhelinpalvelu puh. 019 226 0950 (takaisinsoittopalvelu)

asiakaslaskut@keusote.fi

Lisätiedot:

Elise Takala

Palveluesimies, Osto- ja myyntilaskutiimi

p. 050 497 2599

elise.takala@keusote.fi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue