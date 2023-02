Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päättäminen etenee kevään 2023 aikana

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminta on siirtynyt hyvinvointialueelle 1.1.23. Kuntayhtymän päättäminen tapahtuu kevään 2023 aikana, kunnes kuntayhtymän loppuselvitys ja vuoden -22 tilinpäätös on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. Arvioitu purkamishetki on toukokuun alku.

Kuntayhtymän purkamiseen saakka yhtymällä tulee olla nimetty viranhaltija, yhtymäjohtaja, joka toimii asioiden valmistelijana. Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan tiistaina 31.1.23 nimetä virkaa aiemmin hoitaneet Pirjo Laitinen-Parkkosen yhtymäjohtajaksi, ja valmistelemaan kuntayhtymän päättämistä enintään 30 prosentin työpanoksella. Laitinen-Parkkonen on vastaavasti virka-vapaalla kuntayhtymän työpanosta vastaavan osuuden omasta hyvinvointialueella olevasta virastaan. Kuntayhtymän päättämistä varten sekä yhtymähallitus että -valtuusto kokoontuvat vielä kevään -23 aikana. Lisätiedot medialle: yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi, 040 741 0911

