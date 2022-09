Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tilinpäätösennuste alijäämäinen

Kuntayhtymän toiminta on jatkunut edelleen taloudellisesti ja toiminnallisesti haastavassa tilanteessa. Koronaviruspandemia on eri vaiheissaan aiheuttanut talouteen pitkäkestoisia vaikutuksia. Palvelujen tarve kuntayhtymän alueella on kasvanut merkittävästi tuotannon aloitusvuodesta 2019 vuoteen 2022. Sote-palvelujen tarpeen kasvu ja pandemia jatkuessaan on kasvattanut hoito- ja hoivavelkaa. Tilinpäätösennuste sisältää koronakustannuksia 20 Me, johon on arvioitu saatavan valtion korona-avustusta n. 12,9 Me, joka on merkittävästi vähemmän kuin vuoden 2021 avustus.

Valtakunnallisesti voimistunut henkilöstöpula on tullut myös kuntayhtymän alueelle osaksi arkea ja kasvattanut palvelujen ostoa. Henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttavat heijastevaikutuksia. Osastopaikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi mm. Nurmijärven akuuttiosastolla (50 % paikoista) ja kuntoutuskeskuksen käyttöaste on ollut tammi-kesäkuussa 80 %. Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikeuksia tuottaa sopimuksenmukaisia palveluja henkilöstöpulan vuoksi. Myös energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, vaikuttaen laajasti myös kuntayhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan.

- Työntekijäpula on kaikkialla hälyttävä ja lisää kustannuksia ostopalveluihin, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio.