Keskimaa avaa yökerhonsa reilun puolentoista vuoden sulkuajan jälkeen

Osuuskauppa Keskimaan yökerhot, Bra ja Freetime, ovat olleet suljettuina yli puolentoistavuoden ajan. Yökerhot sulkeutuivat koronapandemian alussa 18.3.2020. Koronarajoitusten poistuttua Keskimaa on päättänyt avata Bran ja Freetimen keskiviikkona 3.11.2021.

− Olemme tietoisesti olleet jopa hieman ylivarovaisia yökerholiiketoimintamme avaamisen osalta. Me olemme olleet siitä onnellisessa asemassa, että olemme pystyneet tarjoamaan henkilökunnallemme töitä Keskimaan muissa toimipaikoissa. Olemme halunneet varmistaa mahdollisimman selkeät toimintatavat, joten ravintolarajoitusten poistumisten myötä myös yökerhojen osalta paluu kohti normaalia on nyt mahdollista, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

− Yökerhojen toiminta on ollut jäissä meidän osaltamme lähes vuoden ja kahdeksan kuukautta. Monet kilpailijamme ovat avanneet jo hieman aiemmin, mutta me halusimme odottaa, että tilanne selkeytyy ravintolarajoitusten osalta. Sulku on ollut todella pitkä ajanjakso, joten luonnollisesti meidän Bran ja Freetimen henkilökunta on innoissaan palaamassa omaan kotityöpaikkaan, Kunelius jatkaa.

Bran odotettuja avajaisia juhlitaan live-musiikin tahdissa

Ravintola Bran asiakkaat ja henkilökunta ovat odottaneet jo pitkään yökerhon avausta. Live-musiikista ja riehakkaista bileistä tunnettu yökerho Bra avaa ovensa asiakkaille 3.11.2021 alkaen keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin.

− Asiakkaat ja meidän työntekijämme ovat lähes päivittäin kyselleet milloin Bra jälleen avataan. Eikä se ihmekään ole, kun yökerhojen osalta tarjonta on ollut viime aikoina melko kapeaa erityisesti kaupungin nuorimmille asiakkaille, toteaa ravintola Revolutionia ja Brata luotsaava ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen.

− Olemme enemmän kuin innoissamme kun pääsemme vihdoin järjestämään asiakkaillemme kunnon bileet. Luvassa on Bran tuttuun tyyliin vauhdikkaita bileitä live-esiintyjillä höystettynä keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin. Torstaisin olemme avoinna tilauksesta muun muassa ainejärjestöjen opiskelijabileiden merkeissä, Puhalainen iloitsee.

Bran toiminnasta vastaa 10 vakituista henkilöä, jotka työskentelevät Bran ohessa ravintola Revolutionissa, ravintola VENNissä sekä osa marketpuolella. Moni on päässyt tutustumaan sulun aikana erilaisiin toimintaympäristöihin, kun työntekijät ovat työllistyneet muun muassa Keskimaan marketkauppoihin.

Freetimessä jatketaan perinteiseen malliin

Freetime on yksi Jyväskylän pitkäaikaisimpia yökerhoja, nykyisissä tiloissa Kauppakatu 30:ssä Freetime on toiminut vuodesta 2009 asti. Keväästä 2020 kiinni olleen yökerhon ovet avataan niin ikään pitkän, koronan aiheuttaman, odotuksen jälkeen.

− Olemme odottaneet avausta siitä lähtien, kun ovemme jouduimme sulkemaan maaliskuussa 2020. Meidän kaikilla työntekijöillämme on tosi kova hinku päästä takaisin omaan rakkaaseen toimipaikkaan, kuvailee Freetimen ravintolapäällikkö Jari Korhonen henkilökunnan tunnelmia.

Freetime työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä, jotka ovat työllistyneet pitkä sulun ajaksi Keskimaan marketkauppoihin, ABC:lle ja ravintola Amarilloon. Osa työntekijöistä on sulun aikana päätynyt muualle töihin tai lähtenyt opiskelemaan.

− Tavoitteena on saada Freetime pyörimään normaalisti, saada niin entiset kanta-asiakkaat kuin uudetkin asiakkaat meille viihtymään. Siitä on hyvä jatkaa mihin viimeksi jäimme, summaa Korhonen.

Freetime palvelee asiakkaita viikon jokaisena päivänä.