Keskimaa maksaa kesäkuussa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa yli 5,5 M€

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan maksaa Keskimaan asiakasomistajille ylijäämänpalautusta vuoden 2020 tuloksesta. Ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa maksetaan asiakasomistajille tänä vuonna yhteensä yli 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kevätkokouksessa todettiin, että Osuuskauppa Keskimaa valmistautuu vaalisyksyyn. Keskimaalle valitaan vaaleissa uusi edustajisto seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa ylijäämänpalautuksen maksamisesta. Keskimaa jakaa omistajilleen kesäkuussa ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Vuoden 2020 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksetaan miltei 4,8 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama summa kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 1 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2020 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun koron suuruudeksi Keskimaan edustajisto päätti edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 786 048 €. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajille 23. kesäkuuta.

− Ylijäämänpalautus on tapa palauttaa osa osuuskaupan ylijäämästä asiakasomistajille heidän vuosittaisten ostojensa suhteessa. Tällaisen monella tapaa vaikean koronavuoden jälkeen ylijäämänpalautuksen merkitys on entistä suurempi. Vaikka vuosi 2020 on ollut tuloksellisesti haastava Keskimaalle, haluamme siitä huolimatta palkita yli 134 000 asiakasomistajaamme vuoden ostoista ja samalla tukea keskisuomalaisten ostovoimaa. Tämä on mukava piristysruiske monelle kotitaloudelle keskikesän kynnyksellä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Osuuskauppa Keskimaa on maksanut ylijäämänpalautusta katkeamatta yli 20 vuoden ajan.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalit lokakuussa 2021

Kevätkokouksessa todettiin lisäksi, että Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalit järjestetään lokakuussa. Näin ollen kevätkokous oli tämän edustajiston viimeinen sääntömääräinen kokous. Keskimaan edustajiston vaalit järjestetään 4.10.−17.10.2021 ja ehdokasasettelu ajoittuu elokuulle 16.8.−31.8.2021. Keskimaan edustajiston vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa vaalitavaltaan suorana henkilövaalina.

− Olemme jo aloittaneet vaalijärjestelyt syksylle ja toivomme, että saamme innostettua asiakasomistajiamme lähtemään mukaan ehdokkaaksi vaaleihin. Edustajisto on erinomainen näköalapaikka osuuskaupan toimintaan, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Vaaleissa valitaan edustajistoon 50 edustajaa seuraavalle nelivuotiskaudelle 2021­−­­2025.