Keskimaa ottaa harppauksen ruoan verkkokaupassa – S-kaupat-palvelu käyttöön yli kymmenessä Keskimaan toimipaikassa

Ruoan verkkokaupan kysyntä on ollut viime vuoden aikana vahvassa kasvussa. Osuuskauppa Keskimaan alueella ruoan verkkokaupan verkostoa on lähdetty kehittämään voimakkaasti. Uusi S-kaupat-verkkokauppapalvelu on alkuvuoden aikana laajentunut jo kahdeksaan Keskimaan S-marketiin. Ruoan verkkokaupassa ruokaostokset voi noutaa kätevästi noutopisteestä, toimitukset suoraan kotiin onnistuu valituista toimipaikoista.

S-market Äänekoskella ruoan verkkokauppa avattiin ensimmäisten toimipaikkojen joukossa, jo viime vuoden puolella. Noutolokeroissa tuotteet säilytetään jääkaappi- ja pakastinlämpötiloissa. KUVA: Max Steffansson/ Keskimaa

Uuden S-kaupat.fi ruoan verkkokauppapalvelun käyttöönotto aloitettiin Keskimaan alueella S-market Jämsän myymälästä joulukuussa 2020. Palvelua on laajennettu tähän mennessä jo kahdeksaan Keskimaan S-marketiin. Verkkokauppaostoksia voi nyt tehdä S-market Jämsän lisäksi Äänekosken, Saarijärven, Laukaan, Viitasaaren, Keuruun ja Muuramen S-marketeista. Tällä viikolla avataan palvelu myös S-market Vaajalaan Vaajakoskelle. − Ruoan verkkokaupan kysyntä räjähti viime keväänä koronapandemian ensimmäisen aallon aikana. Korona vauhditti mukaan lähtöämme näin laajalla rintamalla ja nopealla tahdilla ruoan verkkokauppaan. Huhtikuun puolella meillä on uusi S-kaupat-verkkokauppapalvelu toiminnassa jo 10 S-marketissa, kaikissa Prismoissamme sekä Mestarin Herkussa, kertoo Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen. Keskimaalla on ollut aikaisemmin S-ryhmän Foodie.fi-verkkokauppapalvelu käytössä Prisma Seppälässä ja Mestarin Herkussa. Muissa Keskimaan marketeissa ei ole aikaisemmin ollut ruoan verkkokauppaa, vaan ainoastaan viime keväänä asiakkaiden tarpeisiin rakennettu ruoan tilaus- ja toimituspalvelu Keskimaan Kauppa-apu. Uusi S-kaupat-palvelu laajenee asteittain ja vielä hetken aikaa asiakkaiden käytössä Prisma Seppälässä ja Mestarin Herkussa jatkaa Foodie.fi-palvelu. Uutta palvelua pilotoidaan vanhan palvelun rinnalla antaen näin asiakkaille valinnanvaraa ja aikaa siirtyä tekemään verkkokauppaostoksensa uudesta palvelusta. Nyt pilotoitava S-kaupat.fi on beta-versio, jota kehitetään talven ja kevään aikana jatkuvasti. Palvelua kehitetään ketterästi yhdessä asiakkaiden kanssa lisäten siihen toiminnallisuuksia nopeasti palautteen pohjalta. S-kaupat-palvelu on tavoitteena ottaa käyttöön koko Suomessa tämän vuoden aikana. − Olemme Keskimaalla ensimmäisten osuuskauppojen joukossa ottamassa näin laajalla rintamalla käyttöön uuden S-kaupat.fi-verkkokaupan. Tarvitsemme helppokäyttöisen ja tarpeiden mukaan kehittyvän palvelun vastataksemme ruoan verkkokaupan kiristyneeseen kilpailutilanteeseen. Odotamme innolla, että pääsemme kokemuksien ja asiakaspalautteiden myötä jalostamaan palvelua ja tuomaan siihen lisää asiakkaille mieluisia ominaisuuksia, toteaa Osuuskauppa Keskimaan verkkokauppapäällikkö Marko Hoffrén. Ruoan verkkokaupassa ruokaostokset voi tehdä verkossa ja noutaa valittuna ajankohtana noutopisteeltä sekä osasta toimipaikoista tuotteet voi tilata kotiinkuljetuksena suoraan kotiovelle asti. Asiakkaiden suuntaan uusi verkkokauppapalvelu näkyy konkreettisimmin uusina noutopisteinä marketeissa. − Asiakkaat pystyvät noutamaan tilatut tuotteet kätevistä noutolokerikoista. Noutolokerikoissa tuotteet säilytetään kylmiössä, jossa on oma lokerikko pakasteille. Uskomme, että tästä palvelusta tulee asiakkaiden ehdoton suosikki, Hoffrén ennustaa. S-kaupat-verkkopalveluun pääsee tutustumaan osoitteessa: s-kaupat.fi.

