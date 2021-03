Keskimaa palkitsi vuoden 2020 esimiehet arvoperusteisesti

Osuuskauppa Keskimaan vuoden esimiehet 2020 on valittu. Poikkeuksellisen haastavan vuoden 2020 esimiehet palkittiin Keskimaan uusien arvojen mukaisesti, palkittavia oli tällä kertaa neljä. Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2020 esimiehet ovat palvelupäällikkö Maria Niemi Prisma Keljosta, myyntipäällikkö Sanna Hella Prisma Seppälästä, ravintolapäällikkö Tomi Turunen Buffa Seppälästä ja marketpäällikkö Sami Saavalainen S-market Hankasalmelta.

Osuuskauppa Keskimaalla on perinteisesti palkittu vuosittain vuoden esimiehet, jotka ovat onnistuneet toimipaikoissaan esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä sekä henkilöstön ja myynnin johtamisessa. Poikkeuksellisen haastavan vuoden 2020 esimiehet palkittiin Keskimaan uusien arvojen mukaisesti.



Keskimaan vuoden esimiesten valinnat tekee osuuskaupan konsernijohtoryhmä keskijohdon- ja toimiala­johtoryhmien esityksistä. Vuoden esimiesten valinta tehtiin ensimmäistä kertaa Keskimaan uusiin arvoihin ja arvotekoihin perustuen. Keskimaalla on yhteensä 105 esimiestä, joista neljä palkittiin. Numeerisina mittareina valinnoissa on huomioitu yksiköiden työtyytyväisyystutkimuksen tulokset, asiakastyytyväisyys sekä johdettavan yksikön tulos.

− Olemme sanoittaneet Keskimaalle uudet arvot, joiden mukaan pyrimme tekemään joka päivä töitä. Haluamme tuoda arvot käytäntöön ja arjen työvälineeksi ihan meidän jokaiselle työntekijällemme. Näin ollen halusimme palkita vuoden 2020 esimiehet uusien arvojemme - sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä – mukaisesti, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan esimiehiä palkittiin sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä

Vuoden 2020 esimiehenä Keskimaan Sydämellä-arvon mukaisesti on palkittu palvelupäällikkö Maria Niemi, Prisma Keljo. Marialle on sydämen asia n , että asiakas saa sen mitä luvataan ja mielellään vähän enemmän. Hänen tiiminsä työtyytyväisyys on ollut vuosia erinomaisella tasolla. Niemen työryhmässä korostuu tehokkuus, jossa he ovat olleet valtakunnallisesti kärkikaartia vuodesta toiseen.



Vuoden 2020 esimiehenä Keskimaan Ilolla-arvon mukaisesti on palkittu myyntipäällikkö Sanna Hella, Prisma Seppälä. Sanna on määrätietoisesti kehittänyt reippaalla ja iloisella asenteella Prisma Seppälän käyttötavaraosastoa. Sanna Hellan vastuualueen asiakastyytyväisyys on valtakunnan kärkeä, myös työtyytyväisyys on kehittynyt systemaattisesti. Hellan aktiivista otetta ja sparrausta arvostetaan niin omassa työyhteisössä kuin valtakunnan tasollakin.

Vuoden 2020 esimiehenä Keskimaan Sisulla-arvon mukaisesti on palkittu ravintolapäällikkö Tomi Turunen, Buffa Seppälä. Tomi on onnistunut johtamaan työryhmäänsä menestyksekkäästi poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Turunen on myös vahvasti mukana ketjun kehittämisessä. Hänen vastuualueensa asiakastyytyväisyys ja työtyytyväisyys ovat erinomaisella tasolla.

Vuoden 2020 esimiehenä Keskimaan Yhdessä-arvon mukaisesti on palkittu marketpäällikkö Sami Saavalainen, S-market Hankasalmi. Saavalainen on todellinen tiimipelaaja, joka luottaa omaan työryhmään ja uskoo yhdessä tekemisen voimaan. Työ on kantanut hedelmää niin tuloksellisesti, tehokkuudella mitattuna kuin henkilöstön tyytyväisyyden perusteella.

Vuoden 2020 esimiehet palkittiin koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin pe 26.3. järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Vuoden esimiesten palkitsemisella on Keskimaalla kymmenien vuosien perinteet.

− Palvelualalla hyvä esimiestyö on erityisen tärkeää ja se on vain korostunut entisestään näinä haastavina aikoina. Hyvä esimiestyö näkyy erityisesti työntekijöiden hyvinvointina ja sitä kautta se heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen ja tulokseen. Olemme todella ylpeitä jokaisesta esimiehestämme, jotka tekevät töitä sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä tiiminsä kanssa. Tämä vuosittainen esimiesten palkitseminen on meille erityisen tärkeä tapa korostaa hyvän esimiestyön merkitystä, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg toteaa.