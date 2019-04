Keskimaa panostaa maakuntien toimipaikkoihin – neljässä S-marketissa juhlitaan uudistettuja myymälöitä viikonloppuna

Osuuskauppa Keskimaa on toteuttanut neljässä S-marketissa myymäläuudistusta alkuvuoden aikana. Uudistuneita myymälöitä juhlistetaan viikonloppuna Laukaassa, Saarijärvellä, Suolahdessa ja Viitasaarella. Uudistuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota asioinnin sujuvuuteen. Samalla valikoimia on päivitetty vastaamaan entistä paremmin paikallisten asiakkaiden kulutustarpeita.

− Me Keskimaalla haluamme jatkuvasti kehittää palvelujamme ja kuunnella herkällä korvalla asiakkaidemme tarpeita. Olemmekin alkuvuoden aikana tehneet uudistuksia useisiin maakunnan S-marketeihin. Osassa uudistus on ollut etupäässä valikoimiin liittyvää uudistusta ja myymälän selkeyttämistä, mutta esimerkiksi Suolahden S-marketissa myymälän koko on laajentunut noin kolmanneksella, kertoo Osuuskauppa Keskimaan S-marketien ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen uudistuksista.

Näkyvimpiä uudistuksia kaupoissa on S-market Suolahden laajennus, Saarijärven S-marketiin on saatu täysin uudet hiilidioksidilla toimivat kylmäkalusteet, Viitasaarella ja Laukaassa on keskitytty valikoimapäivityksiin ja asioinnin sujuvoittamiseen. Uudistuksissa painopisteinä ovat olleet hedelmät ja vihannekset, joiden valikoimia on kasvatettu ja esillepano on muuttunut runsaammaksi ja raikkaammaksi. Myös pullonpalautusautomaatit on uusittu näissä kaikissa neljässä myymälässä alkuvuoden aikana.

− Uudistuksen myötä olemme saaneet valikoimiimme noin tuhat uutta tuotetta lisää. Myymälän yleisilme on avartunut, muun muassa hedelmä- ja leipäosastosta on tehty iso torimainen alue ja uusi paistopistekin on saatu myymälään, iloitsee S-market Suolahden marketpäällikkö Kari Hokkanen uudistuksen tuomia muutoksia.

S-marketeissa toteutetut uudistukset on pyritty tekemään niin, että ne ovat häirinneet mahdollisimman vähän kaupan asiakkaiden asiointia. Viikonloppuna uudistuneiden myymälöiden avajaisia juhlistetaan avajaistarjousten ja muun muassa kakkukahvien merkeissä.

− S-market Suolahdessa kakkukahvit pe 12.4. klo 10 – 18

− S-market Saarijärvellä kakkukahvit pe 12.4. klo 10 – 18

− S-market Viitasaarella kakkukahvit pe 12.4. klo 10 – 17 ja lauantaina ohjelmaa lapsille

− S-market Laukaassa kakkukahvit la 13.4. klo 10 – 18



Samaan aikaan kun S-marketien avajaisia juhlitaan, niin Kivijärvelle rakennetaan täysin uutta Sale-myymälää. Uuden myymälän julkisivu on jo pystyssä ja myymälän sisäpuolen työt ovat käynnistyneet. Uusi Kivijärven Sale-myymälä valmistuu toukokuun loppuun mennessä.