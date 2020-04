Keskimaan ABC-liikennemyymälöiden ja -automaattiasemien kehityshankkeet etenevät poikkeustilanteesta huolimatta

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta Keskimaa toteuttaa uudistushankkeita toistaiseksi suljetuissa liikennemyymälöissä Viitasaarella ja Joutsassa. Lisäksi Prisma Keljon pihassa on tällä viikolla käynnistynyt ABC-automaattiaseman uudistaminen sekä uuden ABC CarWash Prisma Keljon rakennustyöt. ABC Palokan Hesburgerin ja kahvin mukaan myynnin palvelut käynnistyvät lauantaina 18.4.2020.

Osuuskauppa Keskimaan seitsemästä ABC-liikennemyymälästä neljä on ollut suljettuina 28.3.2020 lähtien koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Vaikka osa liikennemyymälöistä on ollut suljettuina, niiden kehittämistyötä on jatkettu ja jopa vauhditettu.

− Emme ole poikkeustilanteesta huolimatta jääneet laakereille lepäämään, vaan olemme lähteneet toteuttamaan suunnitelmissa olleita uudistushankkeita. ABC Viitasaarella olemme päässeet toteuttamaan nopeutetulla aikataululla marketpuolen myymäläuudistusta ja samanlainen kasvojen kohotus on suunnitteilla Joutsan ABC:n marketiin. Haluamme olla valmiina palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin, kun pääsemme jälleen avaamaan, kertoo Osuuskauppa Keskimaan ABC-liikennemyymälöiden ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

− Alueellisten asiakkaiden sekä tienkäyttäjien palvelemiseksi avaamme lauantaina 18.4. rajoitusten mukaisesti osan ABC Palokan palveluista. Lauantaista alkaen ABC Palokasta saa Hesburgerin ja kahvin mukaan myynnin sekä ABC-marketin palvelut, päivittäin klo 10–19. Palokassa on kaivattu näitä palveluja ja Uudenmaan eristyksen purkaminen kasvattaa hieman tienkäyttäjien määrää. Haluamme palvella näitä tarpeita, Tervanen lisää.

ABC-liikennemyymälöiden kehitystoimenpiteiden ohella on 14.4.2020 käynnistynyt ABC Prisma Keljon mittarikentän uudistaminen. Automaattiasema uusitaan kokonaan tämän kevään aikana. Uuden aseman myötä myyntiin saadaan myös uusia polttoainelaatuja. Aseman avajaiset pidetään 12.6.2020.

Automaattiaseman uudistuksen lisäksi Keljon Prisman yhteyteen rakennettaan autonpesupalvelut. ABC CarWash Prisma Keljon autonpesuasema on tuplahalli, joka varustetaan kahdella autonpesukoneella. Uusi autonpesuasema avataan samaan aikaan automaattiaseman kanssa. Vanhan automaattiaseman purkutyöt ja uuden autonpesuhallin rakennustyömaan valmistelu on käynnistetty tällä viikolla.

− Olemme iloisia, että tämän poikkeustilanteen keskellä pääsemme investoimaan tulevaisuuteen rakentamalla uutta, Tervanen toteaa.

ABC autopalvelualueen rakentaminen on osa Prisma Keljon kokonaisvaltaista uudistusta. Autopalvelualueen uudisrakentamisen myötä asiakkaille pystytään jatkossa tarjoamaan merkittävästi paremmat autopalvelut ja samalla Prisman parkkialue uudistetaan toimivammaksi. Parkkialueen uudistuksen yhteydessä luodaan valmius toteuttaa sähköautojen lataus. Prisman palvelut ja asiointi parantuvat merkittävästi sekä asiakkaille että autoille.