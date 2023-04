Keskimaan edustajisto päätti yli 9,5 miljoonan euron ylijäämänpalautuksen maksusta

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa 20.4.2023 ylijäämänpalautuksen maksamisesta. Keskimaa jakaa omistajilleen kesäkuussa ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Vuoden 2022 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksetaan yli 9,5 miljoonaa, mikä on noin 2 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna.



Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 1,75 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun koron suuruudeksi Keskimaan edustajisto päätti edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 805 842 €. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajille 9. kesäkuuta.

− Ylijäämänpalautus on tärkeä etuus ja palkkio asiakasomistajillemme vuoden ostoista Keskimaalle. Tänä vuonna halusimme aikaistaa päätöstä ylijäämänpalautuksen maksamisesta, jotta saamme sen maksuun jo kesäkauden alkuun, samalle päivälle kuin asiakasomistajillemme maksetaan myös Bonukset. Hyvän tulosvuoden siivittämänä maksamme ylijäämänpalautusta jopa 1,75 %, mikä on 0,25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Uskomme, että nousseiden elinkustannusten vuoksi tänä vuonna maksettavalla ylijäämänpalautuksella on entistä suurempi merkitys, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Osuuskauppa Keskimaa on maksanut ylijäämänpalautusta katkeamatta yli 20 vuoden ajan.