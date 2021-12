Keskimaan hallitus jatkaa vuoden 2021 kokoonpanolla

S-market Kuhmoisten remontti on valmistunut 1.12.2021 10:46:28 EET | Tiedote

S-market Kuhmoisilla on tehty syksyn aikana mittava remontti, jonka yhteydessä myymälän yleisilme on päivitetty uudistuneen S-market-konseptin mukaiseksi. Uudistuksessa S-market Kuhmoisten myymäläkiertoa on käännetty 90-astetta myötäpäivään. Kaikki myymälän kalusteet on uusittu kassapöytiä ja kylmäkalusteita myöten.