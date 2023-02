Keskimaan markkina-asema vahvistui kaikilla toimialoilla – kiitos asiakkaiden kasvaneen luottamuksen

Keskimaan vuoden 2022 verollinen myynti oli 891,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kertyi 733,2 miljoonaa euroa, mikä oli 10,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Operatiivinen tulos oli 25,2 miljoonaa euroa (ed. v. 19,6 miljoonaa euroa), ollen 3,4 % liikevaihdosta. Keskimaan omavaraisuusaste oli 79,6 % (ed. v. 80,2 %).



– Osuuskaupan merkitys on korostunut aina vaikeina aikoina. Niin myös vuonna 2022, jota leimasivat Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio ja energiakriisi. Meidän tehtävämme on taata omistajillemme edullisin ostoskori toimialueemme jokaisella paikkakunnalla. Viime vuonna tuotteiden sisäänostohintojen noustessa voimakkaasti tehtävä oli haastava, mutta onnistuimme pitämään hintojen nousut mahdollisimman pieninä ja edelleen parantamaan hintakilpailukykyämme kilpailijoihimme nähden. Markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa vahvistui, joten asiakasomistajamme selvästikin luottavat meihin myös vaikeina aikoina, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

Keskimaan päivittäistavarakaupan vahva kehitys jatkui. Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 % ja sen sisällä ruoan verkkokauppa kasvoi 56,6 %. Keskimaan päivittäistavarakaupan myynti kasvoi selvästi muuta päivittäistavaramarkkinaa vahvemmin.

Käyttötavarakaupan liikevaihto nousi 0,2 % edellisestä vuodesta. Käyttötavarakaupan myynteihin vaikutti niin hintojen nousu kuin kuluttajien varovaisuus hankinnoissa. Positiivisena poikkeuksena oli Sokos-tavaratalo, jossa myynti kasvoi muuta kauppaa voimakkaammin. Jyväskylän Kodin Terran liiketoiminnan lopettaminen vaikutti omalta osaltaan merkittävästi käyttötavarakaupan myynnin rakenteeseen.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskauppa kasvoi 34,4 % edellisestä vuodesta 2021, jota väritti erilaiset koronaan liittyvät liiketoimintarajoitukset. Matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos parani edellisestä vuodesta, mutta jäi edelleen tappiolle. Syynä koko vuoden tappiollisuuteen oli vuoden 2022 alkukuukausina koronaviruspandemian tuomat haasteet ja rajoitteet koko toimialalla Suomessa.

− Matkailu- ja ravintolakauppa normalisoitui vihdoin keväällä 2022 kahden koronavuoden jälkeen. Kesäkuukaudet olivat jopa ennätysvilkkaita Keskimaan ravintoloissa ja hotelleissa. Hyvä kehitys jatkui syksyn edetessä huipentuen pikkujoulusesonkiin, kun pitkän tauon jälkeen päästiin jälleen vapaasti syömään ja viihtymään yhdessä, tiivistää Antti Määttä matkailu- ja ravintolakaupan vaiherikasta vuotta.

Liikennekaupan liikevaihto oli 165,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 27,5 %. Liikevaihdon kasvu selittyy polttonesteiden markkinahintojen nousulla, Keskimaan polttonestekaupan myydyt litrat laskivat edellisestä vuodesta. Ravintola- ja marketkaupassa ihmisten liikkumisen ja matkustamisen lisääntyminen vuodesta 2021 kasvatti niin myyntiä kuin asiakasmääriä merkittävästi ABC-liikennemyymälöissä.

Investointeja ja muutoksia palveluverkostossa

Keskimaan investoinnit vuonna 2022 olivat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa.

Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti vuonna 2022. S-market Savelan 1000 neliön laajennus valmistui maaliskuussa. S-market Laukaassa ja S-market Äänekoskella aloitettiin syksyllä mittavat myymäläuudistukset. S-market Pihtiputaan ja S-market Viitasaaren myymälä- ja toimitilauudistukset alkoivat vuoden 2022 lopulla. Sale-ketjussa Sale Huhtasuon myymälä uudistettiin ja Sale Konginkangas muutti uusiin, nykyaikaisempiin myymälätiloihin. Liikennemyymälöiden verkoston osalta ABC Viitasaari päivitettiin ABC-ketjun brändiuudistuksen mukaiseksi, niin sisä- kuin ulkoilmeen osalta.



Yksi vuoden odotetuimpia hetkiä oli Sataman Viilun avaus Jyväskylän satamaan kesäkuun alussa. Lisäksi uusia avauksia olivat Prisma Seppälän kiinteistöön avattu kauneuden erikoisliike Emotion Seppälä sekä Kukkakauppa Ilona. Emotion Seppälä päädyttiin sulkemaan 19.2.2023.

Yksittäinen suuri muutos palveluverkostoon oli, kun Jyväskylän Kodin Terran liiketoiminta päädyttiin lopettamaan pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan vuoksi. Lisäksi muutoksia tapahtui Sale-verkostossa, kun Hankasalmen asemalla toiminut Sale Hankasalmi jouduttiin sulkemaan myymälän kiinteistön huonon kunnon vuoksi.

Ravintolaverkosto muuttui, kun yökerho Bran toiminta lopetettiin alkuvuodesta pitkän koronasulun päätteeksi. Ravintoloiden osalta toinen merkittävä muutos oli Paviljonki Ravintoloiden toiminnan lopettaminen 30.6.2022, kun Keskimaan sopimuskausi päättyi Jyväskylän Messujen messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa.



Uusia aluevaltauksia tehtiin kun, sähköautojen latausverkoston kehittäminen jatkui suunnitelmallisesti. Keskimaan ABC-latausasemien verkosto laajeni vuoden aikana 10 latausasemaan, joista yhdeksän avattiin vuoden 2022 aikana.



Asiakasomistaja- ja S-Pankki-palveluiden osalta uutena palveluna Keskimaan alueella aloitti kiertävä palveluauto S-Biili, joka tuo asiakasomistajuuden ja S-Pankin palvelut pienemmille paikkakunnille.

− Vuosi oli jopa ennätyksellisen vaiherikas palveluverkoston muutoksien osalta. Pääsimme avaamaan jopa historiallisena hankkeena tituleeratun Sataman Viilun. Samaan vuoteen mahtui myös ikäviä päätöksiä. Jouduimme lopettamaan rautakauppamme Kodin Terran pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan seurauksena ja Hankasalmen aseman Salen vuokrakiinteistön huonon kunnon vuoksi. Uusista hankkeistamme pääsimme hyvää vauhtiin sähköautojen latausverkoston osalta ja samaan tapaan ruoan verkkokaupassa jatkui voimakas kasvu palvelun kehittämisen ansiosta, summaa Antti Määttä vuoden tapahtumia.

Henkilökunta ansaitsi jälleen erityiskiitoksen – asiakasomistajille historiallisen suuret rahalliset palautukset

Keskimaan hallitus päätti joulukuussa 2022, että henkilökunnalle maksetaan kiitoksena erittäin haastavan vuoden ennakoitua paremmasta tuloksesta yhteensä yli miljoona euroa ylimääräistä tulospalkkiota muiden koko henkilökunnan tulospalkkioiden lisäksi. Ylimääräisen palkitsemisen piirissä on koko Keskimaan henkilökunta johtoryhmää lukuun ottamatta. Keskimaan henkilökunnalle ylimääräisenä tulospalkkiona maksetaan 0,35 € jokaisesta vuoden 2022 aikana tehdystä työtunnista.



− Haluamme ylimääräisellä tulospalkkiolla kiittää henkilökuntaamme onnistuneesta vuodesta näinä hyvin poikkeuksellisina aikoina. Vuosi on ollut merkittävästi edellistä vuotta ja ennusteitamme parempi. Vuoteen on sisältynyt myös paljon ikäviä ja meidän kaikkien arkeen epävarmuutta tuovia asioita, taustoittaa Määttä.



Aktiivisessa työsuhteessa Keskimaalla oli vuoden 2022 aikana keskimäärin 2 085 henkilöä, mikä oli edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna 174 henkilöä enemmän. Kesällä 2022 Keskimaa tarjosi kesätöitä yli tuhannelle työntekijälle, joista lähes 600 oli perinteisiä kesätyöntekijöitä ja 489 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita.

Vuoden 2022 lopussa Keskimaalla oli 137 011 asiakasomistajaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi 1 112 omistajalla. Vuodelta 2022 asiakasomistajille rahana maksettavat edut ovat yhteensä 36,0 miljoonaa euroa (Bonus 24,8 milj.€, maksutapaetu 0,8 milj.€, ylijäämän palautus noin 9,6 milj.€ ja osuusmaksun korko noin 0,8 milj.€). Nämä maksettavat edut ovat Keskimaan historian kaikkien aikojen suurimmat. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan kesällä 2023, mikäli edustajisto hyväksyy kevätkokouksessa hallituksen esityksen. Tällöin Keskimaan asiakasomistajien vuosittainen palkitseminen (Bonus, maksutapaetu, ylijäämän palautus, osuusmaksun korko) vuodelta 2022 on keskimäärin 266 € / asiakasomistaja (ed. v. 238 €).

Osuuskauppa Keskimaa 2022 (milj.€) 2021 (milj.€) muutos % Verollinen myynti 891,6 809,7 10,1 Liikevaihto 733,2 666,0 10,1 Operatiivinen tulos 25,2 19,6 28,5 Tilikauden tulos 19,5 16,0 22,0 Henkilömäärä Henkilömäärä Hlö.muutos Asiakasomistajien määrä 137 011 135 899 1112 Henkilökunnan määrä keskimäärin 2 085 1 911 174 Henkilökunnan määrä kokoaikaiseksi muutettuna 1 752 1 654 98