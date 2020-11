Keskimaan työyhteisötutkimuksessa koronavuonna kaikkien aikojen paras tulos

Palvelualalla historiallisen vaikeasta vuodesta huolimatta Keskimaan tuoreessa henkilöstötutkimuksessa on saavutettu kaikkien aikojen paras tulos. Ihmisten turvallisuudentunne ja työtyytyväisyys ovat säilyneet tai jopa kehittyneet haastavista olosuhteista huolimatta. Vuosittain toteutettavaan työtyytyväisyystutkimukseen vastasi lähes 1700 Keskimaan työntekijää, mikä on peräti 92,7% henkilöstöstä. Tulokset paranivat edellisestä vuodesta jopa neljä pistettä, ennätykselliselle 78,2 tasolle.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2020 työyhteisötutkimuksen tulokset yllättivät positiivisesti. Sähköinen kyselytutkimus on toteutettu syys-lokakuun vaihteessa henkilöstötutkimuksiin erikoistuneen Eezy Spirit Oy:n toimesta. Tutkimukseen vastasi lähes 1 700 keskimaalaista, mikä on 92,7% henkilöstöstä.

− Henkilöstötutkimuksissa Keskimaan vastausprosentit ovat aina olleet korkeaa tasoa, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Suurin osa työntekijöistämme on kertonut mielipiteensä ja olemme tästä aktiivisuudesta hyvin kiitollisia, toteaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Henkilöstön tyytyväisyyttä kuvaava indeksi nousi kaikkien aikojen ennätykseen, tasolle 78,2, joka on neljä pistettä korkeampi kuin viime vuoden 74,2 tulos.

− Parannus on todella merkittävä, ja erityisen hienoa on se, että kehitys on tapahtunut näin poikkeuksellisena vuonna. Tänä vuonna koko henkilöstö on ollut todella kovilla, kun koronaepidemia on tehnyt elämästä vaikeaa monin tavoin. Työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista voi päätellä, että vaikeat olosuhteet ovat saaneet meidät puhaltamaan yhteen hiileen ennen kokemattomalla tavalla, Thusberg iloitsee.



Alan keskitaso ylittyi kaikilla mittareilla – muutos palvelualan työn arvostuksessa näkyy

Keskimaan henkilöstötutkimuksessa on käyty laajasti läpi yhdeksään eri osa-alueeseen liittyviä kokonaisuuksia, joita olivat: työmotivaatio, työn hallinta, työskentelyedellytykset, viestintä ja osallistuminen, esimiestyö, tehokkuus ja joustavuus, työantajakuva, johtamiskulttuuri sekä toimintakulttuuri. Näillä kaikilla osa-alueilla alan keskitaso ylittyi selkeästi. Suomen yleisnormi työtyytyväisyyttä kuvaavalla indeksillä on 67,9, joten Keskimaan vastaava 78,2 indeksi osoittaa, että Keskimaan työntekijät ovat selvästi yleistasoa tyytyväisempiä.

− Keskimaalaiset ovat todella omistautunutta porukkaa. Sitoutuminen työhön on korkealla tasolla, kun sitoutumisesta ja omistautumisesta kertova omistautuneisuusindeksi oli Keskimaassa peräti 80,5 (asteikolla 0−100). Poikkeuksellinen vuosi ja palveluammattien työn arvostuksen ja merkityksellisyyden parantuminen ennenkokemattomina aikoina vaikuttaa varmasti osaltaan tuloksiin, Thusberg arvioi.

Poikkeuksellisena vuotena tutkimuksessa kysyttiin tällä kertaa kokemuksia ja näkemyksiä myös koronatilanteen hoitamisen suhteen. Tutkimuksessa arvioitiin, miten koronaan liittyvässä viestinnästä, johtamisessa sekä yleisesti turvallisuudesta huolehtimisessa on onnistuttu.

− Voimme olla tyytyväisiä myös koronaan liittyviin tuloksiin. Näille ei ole luonnollisesti vertailulukuja, mutta Korona-aiheen tiimoilta tuli ennätyksellisesti avoimia kommentteja, niin kriittistä kuin positiivista palautetta. Päällimmäisenä kuitenkin jäi tunne, että henkilökuntamme on pystynyt luottamaan tekemiseemme ja jatkuvuuteen myös epävarmoina aikoina, Thusberg toteaa.



Osuuskauppa Keskimaan on saanut Suomen innostavimmat työpaikat 2020 -tunnustuksen henkilöstötutkimuksen hyvien tuloksien johdosta.





Keskimaan henkilökunnan ajatuksia koronavuodesta 2020 voi lukea täältä.