Keskimaan vuoden 2019 parhaat esimiehet palkittiin

Osuuskauppa Keskimaalla valitaan joka vuosi kolme esimiestä, jotka ovat onnistuneet toimipaikoissaan esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä sekä henkilöstön ja myynnin johtamisessa. Vuoden 2019 esimiehet palkittiin Keskimaan esimiesten seminaarissa Jyväskylässä 11.2.2020.

Keskimaan vuoden esimiesten valinnat tekee osuuskaupan konsernijohtoryhmä keskijohdon- ja toimiala­johtoryhmien esityksistä. Vuoden esimiehiä valitaan vuosittain kolme, ja valinnat tehdään kolmessa Keskimaan strategisiin linjauksiin perustuvissa kategoriassa: 1. halutuin ja hyödyllisin (asiakastyytyväisyys),

2. tuloksellinen ja tehokas (tulos, tehokkuus) ja 3. hyvin johdettu (työyhteisön hyvinvointi ja työkykyjohtaminen, henkilöstön osaaminen, tehokkuus ja liikkuvuus).

− Keskimaan esimiehet ovat osaavia ja ammattitaitoisia, joten kolmen palkitun valinta yli sadan erinomaisen esimiehen joukosta oli tänäkin vuonna pitkän harkinnan tulos. Kaikki kolme palkittua ovat yhdessä työryhmänsä kanssa tehneet omalla toimipaikallaan poikkeuksellisen hienoa työtä ja erinomaista tulosta, kertoo Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Vuoden 2019 esimies Halutuin ja hyödyllisin -kategoriassa on ravintolapäällikkö Jari Korhonen, ravintola Freetime. Jari on esimies, joka on haastavassa ja jatkuvasti muuttuvassa markkinassa sekä kiristyvässä kilpailutilanteessa pystynyt säilyttämään asiakasvirrat sekä onnistunut säilyttämään Freetimen maineen yökerhona, jossa on bileet viikon jokaisena päivänä.



Vuoden 2019 esimies Tuloksellinen ja tehokas -kategoriassa on Marko Hoffren, S-market Vaajala. Marko laittaa työssään itsensä likoon ja antaa kaikkensa sekä henkilökunnalle että asiakkaille – suurella sydämellä. Hänen toimipaikkansa tunnusluvut ovat omaa huippuluokkaa, niin laadun kuin myynnin ja tuloksenkin osalta.

Vuoden 2019 esimies Hyvin johdettu -kategoriassa on liikennemyymäläpäällikkö Olli Kinnunen, ABC Hirvaskangas. Olli on yhdessä työryhmänsä kanssa vienyt uusia toimintatapoja eteenpäin uudistaen merkittävästi oman yksikkönsä toimintaa. Hänen vahva sitoutuneisuutensa sekä osallistuva työote ovat edesauttaneet työryhmää onnistumaan. Tämän esimiehen yksikössä vastuunottoon valmennetaan ja kannustetaan.

Vuoden 2019 esimiehet palkittiin Keskimaan esimiespäivässä 10.2.2020. Vuoden esimiesten palkitsemisella on Keskimaalla kymmenien vuosien perinteet.

− Palvelualalla hyvä esimiestyö on erityisen tärkeää, koska hyvinvoiva ja hyvin johdettu työryhmä on hyvän palvelun perusta. Tällä palkitsemisperinteellä haluamme korostaa hyvän esimiestyön merkitystä koko Keskimaan menestymisessä, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg toteaa.