Keskimaan vuoden esihenkilöt palkittiin

Osuuskauppa Keskimaalla on perinteisesti palkittu vuosittain vuoden esihenkilöt, jotka ovat onnistuneet toimipaikoissaan esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä sekä henkilöstön ja myynnin johtamisessa. Vuosi 2021 on ollut hyvin poikkeuksellinen koronavuosi, jota Keskimaalla on johdettu Keskimaan arvojen mukaisesti. Myös esihenkilöiden palkitsemiset on tehty arvopohjaisesti.

Keskimaan vuoden esihenkilöiden valinnat tekee osuuskaupan konsernijohtoryhmä keskijohdon- ja toimiala­johtoryhmien esityksistä. Vuoden esihenkilöiden valinta tehtiin Keskimaan arvoihin ja arvotekoihin perustuen. Keskimaalla on yli 100 esihenkilöä, joista neljä palkittiin. Numeerisina mittareina valinnoissa on huomioitu yksiköiden työyhteisötutkimuksen tulokset, asiakastyytyväisyys sekä johdettavan yksikön tulos.

− Otimme Keskimaalla uudet arvot käyttöön vuonna 2021, jolloin palkitsimme vuoden esihenkilöt ensimmäisen kerran arvoperusteisesti. Myös tänä vuonna palkitsemiset tehtiin arvojemme: sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä, mukaisesti. Tämä on yksi tapa osoittaa yhteisten arvojen tärkeys ja niiden toteutuminen arjessa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä palkitut

Vuoden 2021 esihenkilönä Keskimaan Sydämellä-arvon mukaisesti on palkittu S-market Äänekosken marketpäällikkö Katja Hyötyläinen. Katja tekee töitä suurella sydämellä huolehtien niin tiiminsä hyvinvoinnista kuin kokonaisvaltaisesta yksikön kehittämisestä ja kasvusta. Työyhteisön hyvä fiilis näkyy positiivisina asiakaspalautteina, lisäksi työyhteisötutkimuksen tulokset ovat valtakunnallisesti kärkitasoa.

Vuoden 2021 esihenkilönä Keskimaan Ilolla-arvon mukaisesti on palkittu hotellipäällikkö Kirsi Tarkkanen, Solo Sokos Hotelli Paviljonki. Kirsillä on taipumus suunnata energia positiivisiin asioihin ja mahdollisuuksiin. Hän aidosti, Sokos Hotellien sloganin mukaisesti, onnellistaa ihmisiä ympärillään. Joustavana työntekijänä Kirsi on toiminut useissa eri tehtävissä. Hän on ottanut nykyisen tehtävän haltuun vahvalla otteella, pitäen työvireen työyhteisössä huipputasolla.

Vuoden 2021 esihenkilönä Keskimaan Sisulla-arvon mukaisesti on palkittu marketpäällikkö Minna Varjoranta, S-market Keuruu. Minna on arvostettu kollega, joka toimii tukena monille työkavereilleen. Hänellä on rohkeutta tarttua ongelmiin. Haasteista huolimatta Minna on luotsannut yksikössään suuren kehitysloikan usealla eri mittarilla mitattuna.

Vuoden 2021 esihenkilönä Keskimaan Yhdessä-arvon mukaisesti on palkittu ravintolapäällikkö Paula Janhonen, ravintolat VENN ja Green EGG. Paula on ihmisten johtaja, jonka vahvuuksia on yhteistyökykyisyys ja -halukkuus. Hän jakaa vastuuta ja kannustaa yhteistyöhön yli osasto- ja yksikkörajojen.

Vuoden esihenkilöiden palkitsemisella on Keskimaalla kymmenien vuosien perinteet. Edellisenä vuotena palkitsemistilaisuus järjestettiin koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin. Tänä vuonna palkitseminen suoritettiin Keskimaan päällikköpäivien yhteydessä Himoksella.

− Oli todella odotettua päästä kokoontumaan kahden vuoden tauon jälkeen isolla porukalla yhteen ja palkitsemaan esihenkilöt ihan livenä ja koko meidän yli 100-henkisen porukan voimin, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg iloitsee.

− Esihenkilöt ovat työskennelleet kovassa paineessa viimeisten kahden vuoden ajan. Koronarajoitusten tuomat muutokset työntekoon ovat olleet arkipäivää, ja niiden mukaisesti toimintaa on sopeutettu välillä hyvin tiukoillakin aikatauluilla. Palvelualalla hyvä esihenkilötyö on erityisen tärkeää ja se on vain korostunut entisestään näinä haastavina aikoina. Kiitos kuuluu ihan jokaiselle esihenkilöllemme ja heidän tiimeilleen. Arvojemme mukaisesti yhdessä, ilolla, sisulla ja sydämellä teemme arjesta parempaa, Kaisamaria Thusberg jatkaa.