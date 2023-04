Keskuskauppakamari: Suomalaisyrityksillä hyvät edellytykset menestyä Saksassa – ilmastotavoitteiden saavuttamista ja digitalisaatiota tukevilla ratkaisulla kysyntää

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Kotitalouksien luottamus talouteen on tiukassa 27.3.2023 10:12:38 EEST | Tiedote

Kotitalouksien luottamus talouteen on edelleen heikkoa, selviää Tilastokeskuksen luottamusindikaattorista. Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan toistaiseksi ei löydy edellytyksiä sille, että luottamus olisi palaamassa normaaliksi. Hyvä työllisyyskehitys on kuitenkin kannatellut kotitalouksien ostovoimaa, mutta edelleen kalliimpien ostosten tekemiseen halukkuus on vähäistä.