Keskuspuiston reittien varsilta poistetaan vaarallisia puita

Helsingin kaupunki poistaa 9.11. alkavalla viikolla Keskuspuiston reittien varsilta huonokuntoisia puita, joiden pelätään kaatuvan vähänkin kovemmissa tuulissa. Työ alkoi vuosi sitten puiston eteläpäästä ja jatkuu nyt Hakamäentien sillasta pohjoiseen. Työ jatkuu kevääseen asti.

Kaupungin metsäasiantuntijat kiertävät alueella ja ovat jo tunnistaneet reittien varsilta kymmeniä vaarallisia puita. Poistettavat puut merkitään oranssilla puiden leimausvärillä. Puiden rungot jätetään pääosin maastoon maapuiksi edistämään luonnon monimuotoisuutta.

Osa poistettavista puista on kirjanpainajakuoriaisten kuivattamia vanhoja kuusia. Nämä kuuset ovat Keskuspuistontaipaleen, Männikkötien ja Vannetien varrella sekä Hakuninmaalla. Kirjanpainajat ovat viime vuosina kuivattaneet pystyyn suuren määrän Keskuspuiston kuusia.

Keskuspuistossa huonokuntoista puustoa

Keskuspuisto on Helsingin suurin puistoalue, joka on laajuudeltaan noin 700 hehtaaria ja pituudeltaan etelä-pohjoissuunnassa noin 10 kilometriä. Nyt hoidettavia Keskuspuiston metsäalueita on hoidettu viimeksi vuosina 2002–2003. Pitkän hoitovälin vuoksi alueella on paljon huonokuntoista puustoa.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina. Reittien varsilla kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Helsingin metsissä reittien varret ja tonttien reunat hoidetaan yleensä luonnonhoitosuunnitelmien mukaisesti. Keskuspuiston suunnitelman valmistuminen on viivästynyt, ja sen vuoksi kaupunki huolehtii alueen turvallisuudesta ja poistaa eniten vaaraa aiheuttavat puut.