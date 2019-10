Keskuspuistoon saadaan uusi opastus

Helsingin kaupunki suunnittelee uutta opastusta Keskuspuistoon. Opastus tehdään olemassa oleville ulkoilureiteille. Opastus tullaan rakentamaan kahdessa vaiheessa: keväällä 2020 Kehä I:n pohjoispuolelle ja seuraavana vuonna Keskuspuiston eteläosaan. Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida Kerrokantasi-palvelussa 28.10.–17.11.2019.

Ulkoilijoita palveleva opastus

Keskuspuiston uusi opastus vastaa runsaaseen käyttäjäpalautteeseen, jota on saatu luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelun yhteydessä sekä muun asukaspalauteen kautta. Uusille maasto-opasteille on suuri tarve, sillä Keskuspuiston reitistö on laaja ja opastus on ollut puutteellinen.

Uuden maastoon rakennettavan opastuksen avulla voi suunnitella itselleen ulkoilulenkkejä. Keskuspuiston ulkoilumajoille ja muihin keskeisimpiin kohtiin tulee kartallisia pääopasteita. Tärkeimpiin risteysalueisiin sijoitetaan kartallisia opasteita tai viittoja. Keskuspuiston pohjois–eteläsuuntainen pääreitti, ratsastusreitit, valaistut kuntohiihtolenkit ja maastopyöräreitti merkitään maastoon pollarein tai puihin ja valaisinpylväisiin kiinnitetyin pannoin.

Kesän ja talven reitit

Puiston mittava pyöräilyn ja kävelyn reitistö muuttuu talvella. Keskuspuisto on suosittu hiihtopaikka, ja ladut pidetään hyvässä kunnossa. Uudessa opastuksessa erotellaan talvikautena auratut kävely- ja pyöräiltyreitit sekä ladut toisistaan selkeästi. Uutena ja toivottuna reittiyhteytenä opastetaan talvisin aurattu pyöräily- ja kävelyreitti Kuninkaantammesta Niskalaan ja Niskalasta Torpparinmäkeen.

Joissakin kohdissa latuverkosto on niin kattava, että pyöräily ja kävely ohjataan viereiseen katuverkkoon. Näin saadaan toteutettua toivottuja aurattuja kiertolenkkejä Keskuspuistoon.

Uutuutena Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti

Maastopyöräilyharrastajien kanssa yhdessä suunniteltu ja testattu maastopyöräreitti merkitään kartoille ja maastoon. Reitti sopii kaiken tasoisille harrastajille. Hankalimmat ojien ylityskohdat tai märät alueet kunnostetaan helposti ylitettäviksi ja turvallisiksi. Maastoon merkitty maastopyöräreitti vähentää ympäröivän luonnon kulumista.

Kerro kantasi suunnitelmaluonnoksesta

Opastussuunnitelma on nyt luonnosvaiheessa. Suunnitelmasta toivotaan laajaa ja kehittävää kommentointia kaikilta Keskuspuiston aktiivisilta ja satunnaisilta käyttäjiltä. Kommentointi on avoinna Kerrokantasi-palvelussa 28.10.–17.11.2019 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi