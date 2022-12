Keskusta kahmi medianäkyvyyttä loppuvuonna – gallupeissa tämä ei näy

Keskusta kahmaisi 24 prosenttia kaikista eduskuntapuolueiden vaaleihin liittyvistä mediamaininnoista ajalla 1.11.–21.12.2022. Kannatusgallupeiden johtaja kokoomus jäi keskustan mediaosumista noin kolmanneksella ja piti toista paikkaa 17 prosentilla kaikista maininnoista. Helsingin Sanomien viimeisimmässä puoluegallupissa keskustan kannatus jäi 9,9 prosenttiin kun tuki kokoomukselle taas hipoi 24 prosenttia.

”Keskustan kohdalla julkisuuden määrä ei ole korreloinut kannatuslukuihin. Yleisesti voidaan todeta, että julkisuuden määrä ei korvaa laatua viestinnän tavoitteiden saavuttamisessa”, toteaa Retrieverin media-analyytikko Tuukka Hanhiniemi.

Loppuvuoden uutisoiduimpia vaaliteemoja ovat olleet ulko- ja turvallisuuspolitiikka, talouden näkymät sekä koulutus. Näissä keskusta on selkeästi hallinnut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää julkisuutta, ylittäen kokoomuksen mediamainintojen määrän teemassa kolmanneksella. Kokoomus taas on kerännyt puolueista eniten mainintoja talouden näkymiin ja koulutukseen liittyvissä uutisissa.

Myös puoluejohtajien keräämien mainintojen määrissä on merkittäviä eroja. Annika Saarikko on selkeä ykkönen yli 2500 maininnalla, kun Sanna Marinin maininnat jäävät vajaaseen 1800:aan ja Petteri Orpon taas noin tuhanteen.

”Annika Saarikko on saanut erityisen paljon näkyvyyttä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä aiheissa. Keskustan Antti Kaikkosen puolustusministerisalkku on tuonut näkyvyyttä myös Saarikolle muun muassa Nato-prosessiin, Ukrainan sotaan ja Kaikkosen perhevapaaseen liittyvässä uutisoinnissa. Energiakriisi korostui myös Saarikon julkisuuden aiheissa, kun hallitus keskusteli sähkön korkean hinnan takia lisätuen tarpeesta ja hintakatosta”, kertoo Hanhiniemi.

Analyysin aineistona on eduskuntavaalit tai vaaleihin liittyvän sanan sekä vähintään yhden eduskuntapuolueen mainitsevat artikkelit. Aineisto kattaa kotimaisen toimituksellisen median artikkelit Retrieverin kattavan lähdekannan mukaan. Ajalta 1.11.2022–21.12.2022 aineiston määrä on 18 670 artikkelia. Samassa artikkelissa on voitu mainita useampi puolue. Mainintoja puolueille ajanjaksolla oli yhteensä 38 063. Jako vaaliteemoihin perustuu AMEC-sertifioidun media-analyytikon tekemiin aihepiiriä käsitteleviin hakusanahakuihin. Retriever seuraa puolueiden näkyvyyttä kevään 2023 eduskuntavaalehin saakka.

Toimituksille tiedoksi:

Toimitusten edustajat voivat tutustua analyysiin ilman kirjautumista osoitteessa https://content.retrievergroup.com/fi/vaalit-mediassa. Uutisoinnissa pyydämme käyttämään linkkiä https://www.retrievergroup.com/fi/blog/seuraa-vaaliuutisointia-retrieverin-kanssa. Interaktiivista dashboardia voi suodattaa yläpalkin päivämäärä-, puolue-, ja mittarivalinnoilla sekä klikkaamalla graafeja. Tehtyjen suodatusten valinnat vaikuttavat kaikkiin graafeihin. Valinnat voi palauttaa perusnäkymään painamalla Revert -painiketta sivun alareunasta.