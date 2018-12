Keskustakirjasto Oodin avajaiset keräsivät noin 55 000 kävijää – Arki Oodissa on jatkunut vilkkaana myös avajaisten jälkeen  

Helsingin keskustakirjasto Oodin avajaisia juhlittiin näyttävästi 5.–6.12. Avajaispäivinä Oodissa kävi yhteensä noin 55 000 kävijää – keskiviikkona 5.12. noin 22 000 ja torstaina 6.12. noin 33 000 kävijää.

Avajaisohjelma 5.12. oli ainutkertainen matka suomalaiseen kulttuuriin, luontoon ja yhteisöllisyyteen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen lisäksi Oodia onnittelivat myös sen lähinaapurit Kiasma, Musiikkitalo ja Sanomatalo. Oodin avajaisissa nähtiin kaksi tilausteosta: koreografi Hanna Brotheruksen Oodi metsälle -teos sekä harmonikkataiteilija Kimmo Pohjosen sävellys Ultra Organ Oodille. Oodin avajaiset jatkuivat itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta, jolloin ohjelmaa oli erityisesti perheille.

Avajaiskävijöiltä saatu spontaani palaute oli suorastaan ylistävää. Monipuolisen avajaisohjelman lisäksi ihastusta herätti erityisesti Oodin arkkitehtuuri. Kolmannen kerroksen Sanomatalon puoleinen lasiseinäinen kulmauksesta syntyi Suomen yksi suosituimmista selfie-paikoista. Sosiaalinen media pullisteli avajaispäivinä Oodissa otetuista kuvista ja videoista. Myös monet virallisemmat tahot valtioneuvostosta alkaen onnittelivat Oodia sosiaalisessa mediassa.

”Olemme todella tyytyväisiä Oodin saamaan vastaanottoon. Avajaisten aikaan Oodissa tehtiin yhteensä 12 000 lainaa ja palautuksia oli 2 500. Avajaisten jälkeen uusia kirjastokortteja on tehty vilkkaasti – nyt jo noin 700 kappaletta. Oodissa sijaitsevissa Fazerin kahviloissa myytiin jopa 9 000 joulutorttua”, kertoo Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Oodi on saanut merkittävää näkyvyyttä kansainvälisessä ja kotimaisessa mediassa. The New York Times kertoi kirjastosta kansainvälisen painoksensa etusivulla. Juttuja Oodista ovat tehneet myös mm. The Guardian, Ruotsin mediat Dagens Nyheter ja SVT Nyheter, Viron TV3, saksalainen ZDF German National TV, Lonely Planet, afganistanilainen uutiskanava Tolonews, indonesilainen The Jakarta Post ja monet kotimaiset päivittäismediat, aikakausilehdet sekä arkkitehtuuri- ja rakennusalan mediat.

”On hienoa, kuinka Suomi tulee maailmalla tunnetuksi kirjastopalveluiden edelläkävijänä. Taidamme olla ainoa maa, jossa jonotetaan kirjastoihin”, iloitsee Soininvaara.

Oodin tulevaisuus näyttää valoisalta. Monenlaisia tapahtumia on runsaasti tarjolla kirjaston puolella. Tapahtumatarjonta täydentyy, kun Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kino Regina avataan tammikuussa 2019. Kun Oodin toisen kerroksen tilat 28.12. saadaan auki, myös 3D-tulostimet, vinyylileikkuri, ompelukoneet, saumurit, peitetikkikone ja kirjova ompelukone, rintanappikoneet, asiakastietokoneet, kopiokone, oppimistilat, työ- ja neuvotteluhuoneet sekä ryhmätilat ovat asiakkaiden käytettävissä. Osa 2. kerroksen tiloista ja toiminnoista, muun muassa studiotilat, otetaan käyttöön myöhemmin ensi kevään aikana. Keskustakirjaston Oodin tilojen varauskalenteri aukeaa tämän viikon aikana Helsingin kaupungin tilavarauspalvelu Varaamossa: https://varaamo.hel.fi/.

Lehdistökuvat: www.oodihelsinki.fi/medialle