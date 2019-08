Keskustakirjasto Oodin eteläinen sisäänkäynti uudistetaan

* * *

Helsingin keskustakirjasto Oodi on elävä kohtaamispaikka Kansalaistorilla, aivan Helsingin sydämessä.

Oodi täydentää Musiikkitalon, Finlandia-talon, Sanomatalon ja Nykytaiteen museo Kiasman muodostamaa kulttuuri- ja mediakeskittymää. Se tarjoaa kaikille avoimen, ei-kaupallisen julkisen kaupunkitilan aivan Eduskuntataloa vastapäätä.

Oodi on tapahtumapaikka, lukemisen talo ja monipuolinen kaupunkikokemus. Oodi tarjoaa tietoja, taitoja ja tarinoita, ja sinne on helppo tulla oppimaan, eläytymään, nauttimaan ja työskentelemään. Kaikille avoin uuden ajan kirjasto on elävä ja toiminnallinen kohtaamispaikka.

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Töölönlahdenkatu 4

00100 Helsinki

www.oodihelsinki.fi