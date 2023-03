Keskustan Honkonen tyrmää EU-parlamentin haaveet kotien pakkoremonteista

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon blogi: Kokoomus ajaa hyväosaisten veroalea 3.3.2023 11:36:07 EET | Tiedote

On hämmästyttävää, että Kokoomus on esittämässä miljardin euron alennusta ansiotulojen verotukseen. Valtiontalouden näkymät lähivuosille ovat vakavat. Ikääntyvä kansakunta yhdistettynä krooniseen velkaantumiseen on kierteessä, joka on saatava seuraavalla vaalikaudella katkeamaan.