Keskustan Lohi: Onko sinipunavoimien tavoitteena viiden hyvinvointialueen Suomi?

Linjan ääneen sanominen vaalien alla ansaitsee tunnustuksen avoimuudesta, mutta samalla se kertoo karua kieltä kokoomuslaisten ja demareiden tahdosta lakkauttaa juuri toimintansa aloittaneita alueita. Rehtiä olisi kertoa jo ennen vaaleja, mitkä alueet yhdistettäisiin ja mihin? Ilmeisesti agendana on jälleen viiden hyvinvointialueen Suomi.



On vain reilu vuosi siitä, kun suomalaiset valitsivat ensimmäistä kerta päättäjät suorilla vaaleilla vastaamaan sote-palveluista. On kylmää kyytiä ja kansanvallan sekä alueiden tahdon halventamista ajaa alueiden lakkautuksia.



Nyt alueet, niiden henkilöstö ja päätöksentekijät, tarvitsevat työrauhaa. Hyvinvointialueet ovat olleet toiminnassa vasta kolme kuukautta, joten on liian aikaista antaa niille tuomioita. Nyt on keskityttävä lähipalvelujen kehittämiseen sujuvammaksi, ei käynnistää uutta organisaatiouudistusta. Se on Keskustan linja.