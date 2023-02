Keskustan Lohi: SPD:n talouslinjan tavoitteet ja keinot ovat täydessä ristiriidassa

SDP:n tavoitteet ovat oikeansuuntaiset. Julkisen talouden tasapainottaminen ja työllisyyden nostaminen ovat välttämättömiä Keskustan ja SDP:n yhteistyöllä rakennetun hyvinvointi-Suomen pelastamiseksi.

SDP asettaa pääosan taloustavoitteestaan työllisyysasteen nostamisen varaan. Mikäs siinä. Tällä hallituskaudella SDP on ollut poistamassa eläkeputkea ja kiristämässä työnhakuvelvoitetta. Viime hallituskaudella SDP teki avoimesti työtä kilpailukykysopimuksen puolesta, varmistaen kikyn läpimenon.

Tuolloinen yhteinen tavoite oli turvata suomalaisten työpaikkoja työllistämisen kuluja alentamalla. Nyt SDP on kääntänyt kelkkansa ja vaatii työllistämisen kustannusten nostamista. SDP ei kerro, miten yritykset saadaan palkkaamaan väkeä nostamalla palkkaamisen kustannuksia.

Entäpä verotus? SDP kertoo haluavansa kiristää yrittäjien verotusta. Maatalousyrittäjien. Toiminimiyrittäjien. Osakeyhtiön kautta toimivien yrittäjien. Pienyrittäjiä ovat myös mm. hoiva-alan pienyrittäjät, parturikampaajat ja monet kulttuurialan toimijat. Heille demarilinja on tyly.

SDP ei ole oppinut Kataisen sinipunahallituksen virheistä, tuolloin veronkorotukset nitistivät oraalla olleen kasvun ja Suomi sairasti sitkeän taantuman.

Tällä hallituskaudella yrittämistä ja työllistämistä on haluttu lisää, joten kummankaan verotusta ei ole kiristetty. Keskusta on vetänyt asiassa tiukkaa linjaa. Kuten Li Andersson on julkisesti todennut, tällä hallituskaudella vasemmistolaisen veropolitiikan edistäminen on ollut mahdotonta.

SDP:n vaaliohjelmassa vaaditaan vahvistamaan veropohjaa Tanskan tapaan. Demarit jättävät sanomatta, että Tanskassa on vain yksi ALV-kanta, 25 prosenttia. Suomessa tämä tarkoittaisi lääkkeiden ja ruuan verojen korottamiseen. Ovatko demarit halukkaita nostamaan ruoan ja lääkkeiden hintoja?

Jäljelle jäävät arvonnousuveron kaltaiset symboliset ehdotukset, joiden tuottoarvio alkaa nollasta. Näillä ei talous tasapainotu. SDP myös torjuisi harmaata taloutta. Hyvä tavoite ja hokema, mutta ei taikaseinä.

Leikkauskohteista SDP linjaa yksityiskohtaisesti mutta niukasti. SDP on valmis leikkaamaan yhteensä 350 miljoonaa euroa hankintakuluista, työmatkoista, työtiloista ja taaperoperheiden kotihoidontuesta. Rohkeutta pitää olla enemmän. Samansuuruiset leikkaukset muuten tehtiin valtion budjettiin jo tälle vuodelle.

Jos SDP ei näe, että taloutta on tasapainotettava myös leikkauksin eikä puolue tunnista yrittäjyyden merkitystä taloudelle, niin vaikea on keskustan ja SDP:n löytää yhteistä säveltä. Jopa vasemmisto painelee SDP:n ohi oikealta todeten, että leikkauksia tarvitaan muustakin kuin valtion matka- ja tilakuluista sekä hankinnoista.

Vasemmistoliiton pää-äänenkannattaja Kansan uutiset kauhisteli hiljattain SDP:n uutta talouslinjaa todeten, että vasemmalle siirtynyt SDP uhkaa syödä hapen vasemmistoliitolta. Kansan uutisten analyysi osuu maaliin.