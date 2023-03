Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon blogi: Kokoomus ajaa hyväosaisten veroalea

On hämmästyttävää, että Kokoomus on esittämässä miljardin euron alennusta ansiotulojen verotukseen. Valtiontalouden näkymät lähivuosille ovat vakavat. Ikääntyvä kansakunta yhdistettynä krooniseen velkaantumiseen on kierteessä, joka on saatava seuraavalla vaalikaudella katkeamaan.

Työn verotuksen keventäminen olisi toki mukavaa, mutta tässä julkisen talouden todella tiukassa tilanteessa se on jopa vastuutonta puhetta. Näkemykselleni on vankat perusteet. Keskusta pyysi riippumatonta Eduskunnan tietopalvelua selvittämään, millainen veronalennus miljardilla eurolla saataisiin, jos se kohdistuisi tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin. Lopputulema oli, että verotus kevenisi 0,65 prosenttia palkka-, eläke- tai muusta ansiotulosta. Miljardi jakautuisi hyvin epätasaisesti suomalaisten kesken. Leijonanosa menisi hyvätuloisille. Tietopalvelun laskelmasta käy ilmi, että miljardin tuloveronkevennyksestä yli puolet kohdistuisi kolmelle hyvätuloisimmalle kymmenykselle. Tulopyramidin huipulle, eli suurituloisimmalle kymmenykselle osuisi veronkevennyksestä lähes neljännes, noin 230 miljoonaa euroa. Kolmen alimman tulokymmenyksen, eli vähiten tienaavien suomalaisten osuudeksi jäisi vain noin 100 miljonaa euroa. Käytännössä 2 000 euroa kuussa tienaava hoitaja saisi noin 15 euroa enemmän kuussa käteen. Ne suomalaiset, jotka tienaavat 1 400 euroa tai vähemmän, eivät hyötyisi miljardin veronkevennyksestä euroakaan. Näiden lukujen valossa ja erityisesti tässä taloustilanteessa on mielestäni perusteltua kyseenalaistaa Kokoomuksen esittämän veronalennuksen oikeudenmukaisuus. Huolestuttavinta kuitenkin on, että Kokoomus rahoittaisi rikkaimmille painottuvat veronkevennykset leikkaamalla sosiaali- ja terveyspalveluista. Kokoomus nimittäin ehdottaa talousohjelmassaan miljardin euron leikkausta hyvinvointialueiden rahoitukseen. Suoremmin sanottuna: Kokoomus haluaa ottaa sairailta ja antaa rikkaille. Kokoomus väittää, että sote-palvelujen tuottavuutta parantamalla voidaan saavuttaa miljardin säästö palvelutason heikentymättä. Se ei kuitenkaan esitä yhtäkään keinoa tuottavuuden parantamiseksi. Käytännössä Kokoomus siis leikkaisi valtion sote-rahoituksesta miljardin, mutta tuottavuuden parantaminen jäisi hyvinvointialueiden ongelmaksi. Suomalaisten on syytä tietää, että tämä tarkoittaisi terveysasemien lakkauttamisia, yhä vaikeampaa pääsyä kotihoidon tai asumispalvelujen piiriin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen kallistumista. Suomalaisten lähipalveluille, nuorten mielenterveyspalveluille ja hoitajien jaksamiselle kokoomuksen linja tietää kylmää kyytiä. Keskusta on toki yhtä lailla valmis sote-palvelujen tuottavuutta parantaviin uudistuksiin. Keskustan ja Kokoomuksen linjassa on kuitenkin merkittävä ero: Keskusta ohjaisi tuottavuushyödyt esimerkiksi ikääntyneiden palvelujen ja nuorten mielenterveyspalvelujen parantamiseen. On vielä hyvä huomata, että miljardin veronkevennys asettaa merkittävän paineen yrittäjien ja yritysten verotuksen kiristämiselle. Kokoomuksen talouslinjauksessa todetaan hyvin, ettei yritysten verotusta kiristetä. Mutta yrittäjien verotuksen suhteen Kokoomuksen hiljaisuus on korviahuumaava. Kokoomuksen Petteri Orpon onkin nyt syytä vastata ainakin kolmeen äänestäjälle olennaiseen kysymykseen: Miksi Kokoomus suuntaa veroalensa erityisesti hyvätuloisille? Miksi Kokoomus haluaa rahoittaa veroalensa leikkaamalla sairailta? Ja vielä: Aikooko Kokoomus kiristää yrittäjien osinkoverotusta ensi vaalikaudella? Teksti julkaistu Keskustan nettisivuilla.

