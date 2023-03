Keskustan puheenjohtaja Saarikko: Rospuuttokuopat kuntoon, miljardiraiteet jäihin

Matti ja Liisa saisivat tyytyä metsänreunasta vilkuttamaan. Kyytiin he eivät pääse, sillä tärkeä juna ei ehdi pienemmillä paikkakunnilla pysähtymään.

Maksajat silti tarvitaan. Hyväksyisin raidehankkeet, jos ne olisivat taloudellisesti kannattavia. Sitä ne eivät ole. Verolasku tulisi kaikille, hyöty harvoille.

Miljarditolkulla palaisi veronmaksajien rahaa. Yhteensä tarvittaisiin noin seitsemän miljardia veroeuroja, jotta Helsinkiin veisi kolme uutta raideyhteyttä. Päälle sitten muut kulut, kuten matkustajille kallistuneet matkaliput.

Joku tolkku pitää olla. Ymmärtäisin paremmin, jos ylimääräistä rahaa olisi. Mutta kaikki tietävät ettei ole. Raiteet rakennettaisiin velaksi – ja vielä nousevin koroin.

Miten kävisi nykyisille teille? Tulisi ikuinen rospuuttoaika. Rahaa ei riittäisi tarpeeksi kunnossapitoon, kun vuosikymmenet maksettaisiin miljardihankkeiden kuluja. Nykyisissä teissä ja raiteissa on korjausvelkaa jo lähes kolme miljardia euroa.

Ensin on saatava kuopat tasoitettua, estettävä uusien syntyminen ja hoidettava väylien normaalit kehittämistarpeet ennen kuin uusista miljardiraiteista voidaan haaveilla. Rahankäytössä täytyy tehdä valintoja. Haitta rapistuvista teistä ja raiteista on mittava niin ihmisille kuin yrityksille.

Junien kohdalla on saatava alkuun edes netti kuntoon. Onhan se kumma, etteivät nettiyhteydet vieläkään pelitä sujuvasti.

Voisiko raidemiljardit perustella ilmastotekona? Vastaus on yksiselitteisesti ei. Ilmastovaikutukset olisivat kyllä valtavat, mutta valtavan negatiiviset. Päästöjen kuittaamiseen voisi mennä jopa 300 vuotta.

En hämmästele, että punavihreät ajavat miljardiraiteita. Mutta sitä ihmettelen, että perussuomalaiset ja kokoomuskin ovat tätä resiinaa vauhtiin pumppaamassa. Mistä he ovat ottamassa rahat? Kokoomuslaisten ja perussuomalaisten vaalisuut sanovat yhtäältä että talous laitetaan kuntoon, toisaalta että rahaa on kaikkeen. Uuteen ja vanhaan. Se on liian hyvää ollakseen totta.

Keskusta sanoo: Nykyiset tiet ja raiteet kuntoon. Laitamme uudet miljardihankkeet siksi jäihin.

Annika Saarikko

Keskustan puheenjohtaja

P.S. Keskusta varmistaa autoilijoiden tasa-arvoisen aseman. Esitämme luopumista dieselin käyttövoimaverosta. Diesel maksaa tankilla jopa bensaakin enemmän. On epäreilua laittaa ihmiset maksamaan vielä erillistä dieselveroa.