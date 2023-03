Keskustan puoluesihteeri Pirkkalainen: Kokoomuksen väylävedätys on vastuutonta vaalipuhetta ja tolkutonta talouslinjaa

Mediatiedote: Annika Saarikon Vastuuta koko Suomesta - kiertue tulevana viikonloppuna 25.3.–26.3. 23.3.2023 09:38:15 EET | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kiertää Oulun, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen, Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireissä tulevana viikonloppuna, osallistuen yhteentoista yleisötilaisuuteen. Kierros on osa Saarikon laajaa kotimaan kiertuetta. Tapahtumissa ohjelmana on mm. koko perheen karnevaaleja. Mukana on kunkin vaalipiirin kansanedustajaehdokkaita. Kiertueen ohjelma: La 25.3. klo 9.00 Oulu, Rotuaari klo 11.30 Kärsämäki, Laaksojen Rauta (piha-alue: Keskuskatu 8, 86710 Kärsämäki) klo 14.15 Viitasaari, Ravintola Lyhty (Haapasaarentie 5, 44500 Viitasaari) klo 16.30 Jyväskylä, Kahvila Elo (Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä) klo 18.15 Jämsä, Partalan koulu (Partalantie 212 42100 Jämsä) Su 26.3. klo 10.00 Ylöjärvi Juustoportti (Kumitie 2, 33470 Ylöjärvi) klo 11.00 Tampereen keskustori klo 12.00 Lempäälä Ideapark, Aitoleipä klo 14.30 Loppi, tori klo 16.30 Vantaa, Myyrmanni klo 18.00 Helsinki, paikka tarkentuu Saarikon haastattelupyynnöt erityisavustaja Hanna Markkasen kautta, puh. 050 43