Keskustan puoluevaltuusto 23.4.2023: Vaalivoittajat hallitukseen ja Keskusta oppositioon

Annika Saarikko: Keskustan paikka on oppositiossa 3.4.2023 12:18:05 EEST | Tiedote

Keskusta on kohdannut historiallisen vaalitappion. Tuloksesta on vedettävissä vain yksi johtopäätös: paikkamme on oppositiossa. Takana on kahdeksan vastuun vuotta. Kummankin, keskenään hyvin erilaisen hallituskauden lopputulemana suomalaisten luottamus meihin on laskenut rajusti. Hallitustyöhön ja vaikeisiin päätöksiin vaaditaan kansan tukea. Sitä ei nyt ole. Vaalitulos on selvä: Kansa haluaa Keskustan oppositioon. Keskusta halusi näissä vaaleissa korostaa tehtäväänsä politiikan keskikentän voimana, koko Suomen puolueena. Moni nyökytteli vaalikentillä näiden asioiden tärkeydelle, mutta liian harva äänestäjä vakuuttui. Suomalaiset halusivat nyt muuta. Tämä on tosiasia. Kansa on aina oikeassa. Sydämestäni kiitän kaikkia Keskustan ehdokkaita, tukijoita ja puolueen aktiiveja sitkeästä vaalityöstä. Teitte korvaamatonta työtä kansanvallan ja kotiseutujen puolesta. Eduskuntaryhmämme on pienempi kuin sataan vuoteen. Tämä pysäyttävä tieto velvoittaa meitä valittuja tekemään työmme erityisen hyv