Keskustan valtakunta – Kertomus rahasta, vallasta ja korruptiosta julkaistaan 31.1.

"Keskustan valtakunta – Kertomus rahasta, vallasta ja korruptiosta” julkaistaan torstaina 31.1.2019. Tutkivat toimittajat Jyri Hänninen ja Jarno Liski selvittävät uutuuskirjassaan, miten keskustapuolue kytkeytyy talous­rikollisiin, veroparatiiseihin ja kyseenalaisiin kiinteistö­kauppoihin.

Kirjasta on saatavilla arvostelukappaleita embargolla. Kirjoja postitetaan pyynnöstä perjantaista 25.1. alkaen tai niitä voi noutaa Into Kustannuksen toimistolta Helsingin Kampista, Kalevankatu 43 (PDF-vedoksia ei ole saatavilla). Kirjan sisältö on julkivapaa torstaina 31.1.2019 kello 02:00.

Tutkivat toimittajat Jyri Hänninen ja Jarno Liski selvittävät KESKUSTAN VALTAKUNTA -kirjassaan, kuinka keskustataustaiset yhteisöt pyörittävät pimeää rahaa rakennushankkeiden kautta. Suurimman roolin saa Nuorisosäätiö ja sen entiset johtajat, jotka ovat epäiltynä useista rikoksista. Tapausta tutkiva Helsingin poliisi kuvaa rikostutkintaa poikkeuksellisen laajaksi Suomen oloissa.

Keskeisessä roolissa KESKUSTAN VALTAKUNNASSA on myös liikemies Juha Sipilä, joka rikastui valtionomaisuuden myynnillä ja nousi pikavauhtia keskustan johtoon. Kirjassa avataan, kuinka Sipilä rikastui ja kuinka hänen liikemiestaustansa on näkynyt myös pääministerin työssä. Millaisia bisnesmahdollisuuksia hän on järjestänyt verkostoilleen Suomen pääministerinä?

KESKUSTAN VALTAKUNTA kertoo myös, kuinka kaksijakoinen suhtautuminen keskustalla on Venäjään ja veroparatiiseihin. Entinen pääministeri Esko Aho ei näe mitään ongelmaa työskennellä venäläiselle pankille, joka on käytännössä osa Kremlin valtakoneistoa. Veroparatiiseja keskusta pitää pahana, paitsi jos ne liittyvät jotenkin keskustaan.

”Kaiken kaikkiaan verojen kiertämiseksi tehtävät järjestelyt, siitä voisin sanoa että itsekkyys Suomessa ylittää jo sairauden asteen.”

–Juha Sipilä

Jyri Hänninen on Yleisradion toimittaja, joka on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Helsingin Sanomissa. Hän sai tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon vuonna 2015 veroparatiiseja koskevasta juttusarjasta, kirjasta ja tietokannasta.

Jarno Liski on hämeenlinnalainen vapaa toimittaja, joka oli mukana tekemässä Ylegate-kirjaa (2017). Hänet palkittiin vuoden freelancerina vuonna 2016.

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Kirjan kansikuva

Lisätietoja:

intokustannus.fi, Kalevankatu 43, 00180 Helsinki