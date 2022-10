Keskustelutilaisuus: Työterveyshuolto − resurssirohmu vai työikäisen tukipilari?

Hyvä median edustaja

Lämpimästi tervetuloa mukaan ajankohtaiseen keskustelutilaisuuteen työterveyshuollon tilasta ja tulevaisuudesta. Hyvinvointiala HALI ry:n järjestämä tilaisuus pidetään Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3, Helsinki) keskiviikkona 19.10. klo 14─17.

Aihetta pohjustavat ja tilaisuudessa keskustelevat asiantuntijat eri näkökulmista ja lähtökohdista. Tilaisuudessa kuulemme mielenkiintoiset alustavat tulokset siitä, miten työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyöllä on onnistuttu parantamaan työntekijöiden hoitoa, kuntoutusta ja paluuta töihin (TYÖOTE-hanke). Suuressa työterveyshuoltopaneelissa ovat mukana alansa kovimmat asiantuntijat.

Keskustelu jatkuu vapaamuotoisesti ohjelman jälkeen cocktail-tilaisuudessa.

Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan mukaan viimeistään 17.10. osoitteeseen viestinta@hyvinvointiala.fi. Tervetuloa!

OHJELMA:

Tilaisuuden juontaa toimittaja Jussi-Pekka Rantanen

14.00 Kahvit



14.30 Tervetulosanat / toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas, HALI ry



14.35 Työterveyshuolto pähkinänkuoressa / asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK



14.50 Työterveyshuolto työkyvyn tukena: TYÖOTE:n alustavia tuloksia / terveyspolitiikan professori Ilkka Vohlonen (emer.), Itä-Suomen yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: Eva Helaskoski, johtaja, Työterveyslaitos

15.15 Suuri työterveyshuoltokeskustelu: Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan?

Pauli Forma , johtaja, Varma

, johtaja, Varma Mika Kortelainen , terveystaloustieteen professori, Turun yliopisto

, terveystaloustieteen professori, Turun yliopisto Anu Niemi , yksikönpäällikkö, THL

, yksikönpäällikkö, THL Kari Reijula , työterveyden professori, Helsingin Yliopisto

, työterveyden professori, Helsingin Yliopisto Auli Rytivaara, asiantuntijalääkäri, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Riitta Työläjärvi, asiantuntijalääkäri, SAK



Kysymyksiä ja keskustelu



16.30 Tilaisuuden päätössanat / johtaja Hanna-Maija Kause, HALI ry



Vapaata verkostoitumista ja cocktailit

TILAISUUDEN PUHUJAT:

Pauli Forma on työkyvyttömyysriskin hallinnasta vastaava johtaja Varmassa. Aikaisemmin urallaan hän on työskennellyt johtotehtävissä tutkimuslaitoksissa, yliopistossa ja eläkealalla.

Eva Helaskoski on ylilääkäri ja johtaja Työterveyslaitoksen Työterveys-yksikössä, jossa muun muassa tutkitaan ja kehitetään työterveyshuoltoa ja koulutetaan sille henkilöstöä.

Mika Kortelainen on terveystaloustieteen professori Turun yliopistossa ja johtava tutkija Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Hän on myös taloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat terveydenhuollon järjestämiseen, rahoitukseen ja vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset.

Anu Niemi on yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, joka toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikön päällikkönä. Ennen THL-uraa hän on toiminut esimiehenä, sote-palveluiden kehittäjänä ja kliinikkona sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hän on suorittanut työterveyshuollon palveluiden tuottamisessa vaadittavan pätevöitymisen ja hänellä on myös kuntoutuksen erityispätevyys.

Kari Reijula on työterveyden professori ja lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani Helsingin yliopistossa. Hän on myös HUSin hallituksen jäsen ja tutkimusprofessori Työterveyslaitoksessa. Reijula on toiminut vuosia Euroopan erikoislääkäriyhdistyksessä työlääketieteen erikoisalan johtokunnassa ja kansainvälisen työterveysjärjestön ICOH:n johtokunnassa.

Auli Rytivaara on EK:n asiantuntijalääkäri ja koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri. Rytivaara on toiminut johtavana työterveyslääkärinä palveluntuottajalla kehittämässä työterveyshuollon sisältöjä ja vaikuttavuutta yritysyhteistyössä. EK:ssa hän toimii vaikuttamistyössä työnantajien edustajana erilaisissa neuvottelukunnissa STM:ssä, Kelan ja Työterveyslaitoksen yhteistyöfoorumeilla.

Riitta Työläjärvi toimii SAK:n asiantuntijalääkärinä ja hänellä on pitkä kokemus työstä palkansaajajärjestöissä. Hän tuntee työterveyshuollon lainsäädännön ja järjestelmän syvällisesti, ja on ollut jo pitkään mukana kehittämässä niitä lukuisissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Aiemmin hän on työskennellyt myös käytännön lääkärinä sekä terveydenhuollon kehitysyhteistyötehtävissä.

Ilkka Vohlonen on terveyspolitiikan emeritusprofessori Itä-Suomen yliopistossa. Hän toimii TYÖOTE-hankkeen hankevastaavana. Hankkeessa on tehostettu työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhönpaluun prosessia kehittämällä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä. Vohlosella on pitkä kokemus terveyspoliittisesta tutkimuksesta mm. vaikuttavuuden näkökulmasta niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ja kansainvälisissä organisaatioissa asiantuntijatehtävissä.