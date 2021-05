Keskustelutilaisuus Venäjän uhkakuvista torstaina 10.6. klo 9:30 verkossa

Jaa

Aleksanteri-instituutti striimaa Tiedekulmasta keskustelun "Venäjän kansallinen tarina: uhkakuvat ja isänmaallisuus yhtenäisyyden rakennusaineina".

Venäjän toiminta on lisännyt jännitteitä Euroopassa, mutta millaisia vaikutuksia tilanteella on Venäjän sisällä? Mistä patriotismissa oikeastaan on kyse, ja mitä eri merkityksiä siihen nyky-Venäjällä liitetään?

Tervetuloa seuraamaan Tiedekulmasta suorana lähetyksenä esitettävää, uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa keskustelua uhkakäsitysten muutoksista Venäjällä. Keskustelu perustuu Helsinki University Pressin tuoreeseen avoimeen julkaisuun The Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: A Quest for Internal Coherence (2021).

Tilaisuuden vetäjänä toimii kirjan toimittaja, Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisen Mannerheim-professuurin haltija, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, ja aihetta ovat käsittelemässä Venäjän historian, kulttuurin ja politiikan tutkijat Kati Parppei, Veera Laine, Elina Kahla, Jussi Lassila, Jonna Alava ja Salla Nazarenko.

Kysymyksiä puhujille voi esittää etukäteen ja tilaisuuden aikana twitterin kautta tunnisteella #venajantarina.

Linkki suoraan lähetykseen 10.6. klo 9.30: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=105463031