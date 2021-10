Keskustorin uusi karaokeravintola Las Palmas tuo helpotuksen kaukokaipuuseen

Vuodesta 2003 palvellut anniskeluravintola Public Corner uudistuu lokakuussa tehtävässä remontissa uuden konseptin mukaiseksi karaokeravintolaksi. Tampereen ravintolan suunnittelun pohjana ovat olleet Lahden, Lappeenrannan ja Joensuun Las Palmas -ravintolat.

Uudessa ravintolassa arjesta irti päästäminen on erityisen helppoa, sillä Las Palmas vie vieraansa nimensä mukaisesti subtrooppisiin lomatunnelmiin. Paikan sisustuksessa nähdään paljon teemaan sopivia raikkaita värejä ja viihtymään kutsuvia yksityiskohtia, kuten kasveja ja mukavia sohvaryhmiä. Juomavalikoimaa värittävät paikan hengen mukaiset kausidrinkit.

Karaokeravintola Las Palmasissa lauletaan ja seurustellaan joka päivä jo alkuiltapäivästä alkaen, sillä ravintola on avoinna klo 15-04. Paikka avataan 1.11. ja avajaisia vietetään 5.–6.11. voimassa olevien koronarajoitusten sallimassa laajuudessa.

Palmasissa ei pingoteta

Vaikka karaoke on Las Palmasin juttu, paikassa suhtaudutaan laulamiseen lempeästi. Henkilökunta on letkeää ja heittäytyvää, osa matkaseuruetta.

- Meillä pienenkin porukan on helppo saada aikaan juhlat, sillä paikka on hyvällä tavalla intiimi ja luo edellytykset sille, että mikkiin uskaltavat tarttua muutkin kuin ammattilaiset. Palmasilla jokaisella on lantio ja just hyvä lauluääni, sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan pubien ryhmäpäällikkö Marko Lehtinen.

Oman twistinsä paikan rentoon henkeen luo Las Palmasin keulakuvana toimiva räävitön papukaija, Polly.

- Polly on meillä se kärpänen katossa. Sanotaan, että mikä tapahtuu Las Vegasissa, se myös jää Vegasiin. Las Palmasiin sama ei välttämättä päde. Pollylla on nimittäin tapana jakaa fiiliksiä ja kuulemiaan sutkautuksia esimerkiksi Palmasin sometilillä. Avajaisissa nähdään, kuka pelkää Pollya, Marko heittää.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan pubien ryhmäpäällikkö Marko Lehtinen, puh. 010 7672 416, marko.lehtinen@sok.fi