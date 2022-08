Kestävää asumista ja säilyttävää korjaamista painovoimaisen ilmanvaihdon avulla

Juulia Mikkola | Leino Kuuluvainen | Netta Böök

ILMAKIRJA – Painovoimainen ilmanvaihto



Suomessa on yli puoli miljoonaa pientaloa ja kymmeniä tuhansia kerrostaloasuntoja, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Sen toimintaperiaatteita ei kuitenkaan enää opeteta insinööreille, vaan vanhojenkin rakennusten ilmanvaihtoja koneellistetaan. Tietämys painovoimaisesta ilmanvaihdosta on ohentunut.

Juulia Mikkolan, Leino Kuuluvaisen ja Netta Böökin painovoimaista ilmanvaihtoa käsittelevä Ilmakirja tarjoaa kestävän ja toimivan vaihtoehdon uudisrakennusten ilmanvaihtoon sekä rohkaisee säilyttämään painovoimaista ilmanvaihtoa vanhassa rakennuskannassa.

Ilmakirjassa käydään läpi painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta ja ominaisuudet, luodaan katsaus historiaan ja määräyksiin sekä esitellään järjestelmän käyttöä ja ylläpitoa. Lisäksi kerrotaan painovoimaisen ilmanvaihdon parannusmahdollisuuksista vanhoissa rakennuksissa ja esitellään suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet uudisrakennuksille. Teos on suunnattu sekä maallikoille että ammattilaisille.

Juulia Mikkola työskentelee arkkitehtina Livadyssä, jolle on myönnetty useita merkittäviä arkkitehtuuripalkintoja. Hän on muun muassa toiminut työryhmän vetäjänä ympäristöministeriön ja Museoviraston painovoimaisen ilmanvaihdon ohjehankkeissa sekä osallistunut julkiseen keskusteluun kestävän rakentamisen puolestapuhujana. Leino Kuuluvainen on painovoimaiseen ilmanvaihtoon erikoistunut LVI- ja energiasuunnittelija, ja koulutukseltaan LVI- ja energiatekniikan DI. Netta Böök on arkkitehtuurin ja rakentamisen historiaa tutkiva arkkitehti, toimittaja ja tietokirjailija.

