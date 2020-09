Keuruun kaupungin Einari Vuorela -runopalkinto Kristian Blombergille

Keuruun kaupungin vuoden 2020 Einari Vuorela -runopalkinto on myönnetty Kristian Blombergille teoksesta Kaikessa hiljaisuudessa (Poesia 2019). Palkintoraatiin kuuluivat kirjailija Johanna Venho; kirjailija, kriitikko Jukka Koskelainen ja kirjailija, toimittaja Teppo Kulmala. 8 500 euron arvoinen palkinto jaetaan joka kolmas vuosi.

Palkintolautakunnan perustelut

Kristian Blombergin tarkkakatseiset runot, mietelmät ja typografiset merkinnät ovat ajattelun ja vaistoavan huomioimisen vuorokäyntiä. Pohtimaan houkuttavaa kirjaa on hauska ja vaivaton lukea.

Muistin ja kielen, aistimusten ja havaintojen herkkävireiseen soinnutteluun liittyy aforistista ja loogista, filosofialle ja matematiikalle rinnasteista kyselyä ja päättelyä.

Yksinäinen runoilija tarkkailee läheltä äärettömyyksiin. Kumppanin kanssa kaksin ollessa huomioihin kehkeytyy lisäväri ja ääri, rakkauden läheisyys.

Typografinen ”kokeellisuus” luo lisälehtiä Blombergin kirjasta välittyviin tuttuihin, mutta uudesti nähtyihin ilmiöihin. Nämä ovat myös romanttisia ja ihmetteleviä. Lukija kulkee kirjan mukana sen luontevana osatekijänä. Teksti jopa tähdentää luomisen anonymiteettiä. Ilmenee ”jotain olennaista – riippumatta kenen alulle panemaa se on”.

Taustalla on jotain ihmisenä olemiseen luontaisesti kuuluvan salaisuuden kaltaista. Se näyttäytyy muodon, eleiden, satunnaisen oloisesti elämään jääneiden muistikuvien ja selittämättömien mutta kuitenkin kuin jo kerran olleiden ja luonnollisina mieleen pulpahtavien assosiaatioiden välityksellä.

Hiljaisuus kuulostaa suurelta koska olemme pieninä kokijoina sen sisällä, ja sellaisina yhä myös lapsia, jotka kuulevat:

”ja taruolentojen sielut sekoittuvat / metsän sieluun edelleen, sittenkin. Suhinaa.”

Tuntemisen ja tuntemattoman tarkkailemisesta tavanomaisuuksien keskellä, niissä ja niiden rikkautena syntyy Blombergin teokseen moninaisia näkemyksiä ja kosketuksia.

Ne ilahduttavat lukijaa luomalla elämänilmiöille erilaisia ja eri suunnista nähtyjä katsantoja, arvostamalla arkisuutta ja myöntymällä olemassa olemiseen hämmästyttävyyden ja siksi myös tietämättömyyden arvokkailla tasoilla.

Kristian Blomberg

(s. 1975) on palkittu jyväskyläläinen runoilija, osuuskunta Poesian perustajajäsen ja sen entinen kustannuspäällikkö.

Blombergin kolmannelle teokselle Valokaaria (2015) myönnettiin Kalevi Jäntin palkinto ja Nihil Interitin runouspalkinto. Blombergin toinen teos itsekseen muuttuva (2011) oli ehdolla Yleisradion Tanssiva karhu ja Einari Vuorela -palkintojen saajaksi. Blombergin suomentama René Charin Hypnoksen muistikirja (2009) voitti Vuoden Aforismikirja -palkinnon.

Charin lisäksi Blomberg on kääntänyt Aram Saroyanin minimalistisia runoja yhdessä Harry Salmenniemen kanssa. Hän on myös toiminut runouslehti Tuli&Savun päätoimittajana ja toimittajana. Lehteen hän on kirjoittanut lukuisia uusia runouksia ja runomuotoja käsitteleviä esseitä. Hänen esseitään on julkaistu myös mm. Parnassossa ja Nuoressa Voimassa.

Teokset

Kaikessa hiljaisuudessa (2019)

Valokaaria (2015)

Itsekseen muuttuva (2011)

Puhekuplia (2009)

Einari Vuorela -runopalkinto

Keuruun Kaupungin vuonna 1997 perustama Einari Vuorela -runopalkinto annetaan kirjailijalle ansiokkaasta suomenkielisestä runoteoksesta.

8 500 euron tunnustus on huomionosoitus maamme runoilijoille, runolle ja kielelle. Palkinto jaetaan joka kolmas vuosi ja se rahoitetaan Einari Vuorela -rahastosta. Runopalkinnon kunniapuheenjohtajana toimii professori Anto Leikola.

Palkintolautakunta

Kirjailija Johanna Venho, lautakunnan pj.

Kirjailija, kriitikko Jukka Koskelainen

Kirjailija, toimittaja Teppo Kulmala

Palkintoa tavoitteli tänä vuonna 98 teosta, joista palkintolautakunta nimesi viisi voittajaehdokasta. Ehdokkaiden nimet julkistettiin 11.6.2020.