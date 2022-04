Keusote ja Hyria koulutusyhteistyöhön - ensimmäiset filippiiniläiset hoiva-avustajat aloittivat

Opiskelijat ovat jo saapuneet Suomeen ja aloittavat koulutuksen tällä viikolla. Hoiva- ja hoitoalan työntekijöistä on tällä hetkellä Keusotessa sekä valtakunnallisestikin suuri pula. Koulutusyhteistyö Hyrian kanssa kestää kolme vuotta, ja sen aikana hoiva-avustajat suorittavat hoiva-avustajan tutkinnon oppisopimuskoulutuksena ja mahdollisesti myös lähihoitajatutkinnon.

Yhtenä toimenpiteenä rekrytointihaasteeseen Keusote on käynnistänyt työperäisen maahanmuuton pilotin, jonka johdosta Keusoteen saapuu 12 filippiiniläistä hoiva-avustaja, kertoo Keusoten osaamisen ja rekrytoinnin erityisasiantuntija Tiina Tarvonen.

Koulutuksen jälkeen opiskelijat työllistyvät Keusotelle eri toimipisteisiin kotihoitoon ja ikääntyneiden palveluihin Hyvinkäälle, Tuusulaan, Nurmijärvelle ja Järvenpäähän.

Hyrian koulutuspäällikkö Kati Karvonen lisää, että myöhemmin keväällä opiskelijoita saadaan Suomeen sama määrä lisää. Koulutus on S2-opetusta eli opiskelijat opiskelevat muiden opintojensa ohessa suomen kieltä. - He ovat opiskelleet Hongkongissa teoriat hoiva-avustajan koulutukseen sekä suomen kieltä, jotta heillä on hallussa opintojen aloittamiseksi tarvittava kielitaito, Karvonen valottaa.

Hongkongissa koulutuksen on järjestänyt Mehiläiselle kuuluva Heathcare Staffing Solutions Oy (HSS),joka kouluttaa ja järjestää hoiva-alan työntekijöitä Suomeen. Koulutettavat hoitajat suorittavat ensi alkuun hoiva-avustajan opintonsa loppuun oppisopimuksella Keusoten alueen toimipisteissä.

Karvonen sanoo, että hoiva-avustajan koulutuksen he saavat nopeasti valmiiksi, koska teorian he ovat jo opiskelleet. Suomessa vuorossa on näytöt kahdesta tutkinnonosasta.

- Me varmistamme osaamisen ennen näyttöä ja ohjaamme työssäoppimista. Tarkoitus olisi, että mahdollisimman moni jatkaa oppisopimuksella lähihoitajaksi, Karvonen toteaa.



Lisätiedot medialle:



Tiina Tarvonen

Osaamisen ja rekrytoinnin erityisasiantuntija



050 497 3457