Keusote panostaa lääkitysturvallisuuteen

Lääkitysturvallisuuteen on panostettu Keusoten alkuajoista lähtien. Turvallista lääkehoitoa ohjaavia lääkehoitosuunnitelmia on laadittu moniammatillisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyönä. Tänä kesänä Keusotessa on aloittanut lääkitysturvallisuusasiantuntija, jonka tehtävänä on lääkitysturvallisuuden kehittäminen. Tutkimusyhteistyötä tehdään yhdessä Helsingin yliopiston kanssa muun muassa hoivakotien lääkitysturvallisuudesta. Viimeisimpänä kehittämistoimena on aloitettu yhteistyö alueen apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavien kanssa, jotta asiakkaiden koko hoitopolku saadaan huomioitua kattavammin.

- Lääkehoidon turvallisuus ei ole pelkästään sote-ammattilaisten asia, vaan turvallisuus luodaan yhdessä kaikkien lääkehoitoon osallistuvien myös asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Hyvä esimerkki tästä on asiakkaille ja potilaille käyttöön otettu sähköinen vaaratilanteiden ilmoituslomake, jonka avulla asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä voivat itse ilmoittaa muun muassa lääkehoidossa mahdollisesti havaitsemistaan vaaratilanteista. Näin voimme kehittää toimintaamme, jotta uusilta vastaavilta tilanteilta voidaan välttyä, toteaa Keusoten lääkitysturvallisuusasiantuntija Kirsi Kaunisvesi-Pietarila.

Keusote mukana Maailman potilasturvallisuus - päivässä

Maailman terveysjärjestö WHO:n on julistanut 17.9. Maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Vuonna 2022 teemana on lääkitysturvallisuus. Tapahtumaa vietetään Keusotessa teemaviikkona ajalla 12.9.–18.9.2022. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja erityisesti lääkitysturvallisuudesta. Teemaviikko näkyy Keusoten verkkosivuilla, somessa sekä Keusoten palvelupisteissä. Tapahtumapäivät järjestetään Keusoten kuntoutuskeskuksessa ti 13.9. ja JUSTin toimipisteessä ke 14.9. Kaikille avoin tapahtuma on avoinna molempina päivinä klo 13–15.

Maailman potilasturvallisuus - pä ivä lyhyesti

Maailman terveysjärjestö WHO:n Potilasturvallisuuspäivää on vietetty vuodesta 2019 asti. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa päivän toteutuksesta kansallisesti ja on antanut sen koordinointitehtävän Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskukselle. Teemapäivän vietosta ja näkyvyydestä laaditaan vuosittain raportti. Voit katsoa myös videokoosteen siitä, miten teemapäivä näkyi viime vuonna eri puolilla Suomea.

Lisätiedot: