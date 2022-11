Keusote panostaa perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuteen

Keusote on mukana yliopistosairaaloiden ja tulevien hyvinvointialueiden yhteisessä Terapiat etulinjaan -hankkeessa, jossa laajennetaan perustasolta saatavilla olevien psykososiaalisten hoitojen valikoimaa. Tavoite on, että mielenterveyspulmissa saa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja että työkaluja asiakkaan mielenterveyden tukemiseen löytyisi jokaiselta sote-alan asiakastyötä tekevältä. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda pysyvät palvelurakenteet myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

– Keusotessa halutaan painottaa ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Ohjattu omahoito on todettu erittäin vaikuttavaksi interventioksi korkeintaan keskivaikeisiin oirekuviin, mutta sillä on saatu hyviä tuloksia myös vaikeammin oireilevien potilaiden kanssa. Ohjattua omahoitotarjontaa lisäämällä kuntalaiset pääsevät vaikuttavaan hoitoon aiempaa nopeammin, jolloin ongelmatilanteiden vaikeutumisen ja kroonistumisen riski pienenee. Mikäli ohjattu omahoito ei tuota tyydyttävää hoitovastetta, niin jatkohoito järjestyy joustavasti omahoitotyöntekijän kautta, kertoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies Marko Poikolainen.

Vaikuttaviin hoitoihin nopeasti

Keusotessa tavoite on, että kaikki mielenterveyshäiriöistä kärsivät asiakkaat pääsisivät vaikuttaviin hoitoihin nopeasti. Tätä edesautetaan laajentamalla psykososiaalisten hoitojen valikoimaa sekä kehittämällä toimintamalleja, joiden myötä niin sanotut sote-palvelujen etulinjan työntekijät pystyvät tukemaan asiakkaan mielenterveyttä, vaikka vastaanottokäynnin alkuperäinen syy ei olisikaan mielenterveyshäiriöihin liittyvä.

Yksi tapa varmistaa vaikuttavien hoitojen saaminen riittävän nopeasti on hoidon porrastaminen uudella tavalla: hoitovalikoima asettuu jatkumolle lyhyemmästä ja kevyemmästä hoitomuodosta pidempään ja intensiivisempään.

– Hoidon porrastaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ensimmäiseksi asiakas vastaa verkkosivuillamme Terapianavigaattorin kysymyksiin, joilla kartoitetaan oireiden luonnetta ja hoitoon liittyviä tarpeita. Vastausten perusteella Keusoten ammattilainen arvioi, millainen hoitopolku asiakkaalle soveltuu. Pääsääntöisesti asiakkaalle tarjotaan ensin digituettua ja ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyöhön perustuvaa ohjattua omahoitoa, nettiterapiaa tai hyväksymis- ja omistautumisterapiaryhmään osallistumista. Vasta sitten, jos kevyemmät hoitomuodot eivät tunnu auttavan, harkitaan muita, pidempiä hoitomuotoja, Poikolainen kertoo.

Tutustu Terapiat etulinjaan -toimintamalliin osoitteessa www.terapiatetulinjaan.fi

Lisätiedot:

Marko Poikolainen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies

p. 050 497 0663, marko.poikolainen@keusote.fi

Sirpa Litmanen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies

p. 050 497 0577, sirpa.litmanen@keusote.fi