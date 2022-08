Keusoten alueen asukkaille mahdollisuus sähköiseen terveystarkastukseen

Hoitaja-/lääkärivastaanottojen puhelinpalvelu ruuhkautunut – yksi yhteydenotto riittää 8.8.2022 17:08:29 EEST | Tiedote

Virka-aikainen puhelinpalvelu hoitajan ja lääkärin vastaanotoille on ruuhkautunut. Takaisinsoittojen viive on keskimäärin 20 tuntia, mutta voi pisimmillään olla useita päiviä. Ruuhkautumisen vuoksi on tärkeää, että yhteydenotto tehdään vain kerran. Useat soittoyritykset ruuhkauttavat ja kasvattavat jonoa entisestään.