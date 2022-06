Keusoten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen takaisinsoitot ruuhkautuneet

Jaa

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) tavoite on vastata kaikkiin lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinpalveluun tulleisiin soittoihin samana päivänä. Tällä hetkellä jonossa on kuitenkin yli 2000 puhelua, ja takaisinsoittojen viive on useita päiviä - joillain terveysasemilla jopa viikon. Tilanteen syntyyn ovat vaikuttaneet muun muassa henkilöstösaatavuuden haasteet ja ajankohtaiset ylityö- ja vuoronvaihtokiellot.

Puheluiden jononpurkua suoritetaan urakalla - myös viikonloppuisin Olemme lisänneet ensi viikolle henkilöstöä purkamaan syntynyttä takaisinsoittojonoa. Kohdennamme hoitajien työtä puhelintyöhön mahdollisimman paljon aamuisin, jolloin merkittävä osa puheluista saapuu. Järjestämme erillisiä jononpurkupäiviä kahtena viikonloppuna. Ensimmäinen jononpurkupäivä on lauantaina 11.6. Pyydämmekin asiakkaitamme huomioitaan, että puhelu terveysasemalta voi tulla myös viikonloppuna. Pyydämme soittamaan vain kerran ja tarvittaessa asioimaan suoraan terveysasemalla Kaikkiin tulleisiin yhteydenottoihin vastataan järjestyksessä. Pyydämme asiakkaitamme käyttämään vain yhtä yhteydenottokanavaa ja soittamaan vain yhdestä puhelinnumerosta. Päällekkäiset yhteydenotot kasvattavat jonoa entisestään ja aiheuttavat turhia takaisinsoittoja. Niitä asiakkaita, joilla on jo nimetty hoitovastaava, pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä hoitovastaavaansa vastaanottopalveluiden puhelinpalvelun sijaan. Mikäli asiakas ei ole saanut takaisinsoittoa ja hän arvioi tarvitsevansa ratkaisun terveyteensä liittyvään ongelmaan vielä samana päivänä, pyydämme asioimaan suoraan terveysaseman walk in -vastaanotolla. Pyydämme rajaamaan asioinnin vain akuuteimpiin tilanteisiin. Henkeä uhkaavissa tilanteissa muistutamme olemaan aina yhteydessä hätänumeroon 112. Pahoittelemme tilannetta ja asiakkaillemme koituvaa haittaa.

Yhteyshenkilöt