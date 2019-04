Keva on juurruttanut HSL:n tuella kestävän liikkumisen osaksi kevalaisten arkea

HSL ja työeläkevakuuttaja Keva ryhtyivät kaksi vuotta sitten yhdessä edistämään Kevan työntekijöiden viisasta liikkumista. Kevalaiset ovat lisänneet joukkoliikenteen ja pyöräilyn käyttöään. Samalla ovat muun muassa vähentyneet heidän työmatkoistaan syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.

Keva kysyi maaliskuussa 2019 henkilöstöltään työmatkaliikkumisesta ja vastaukset kertovat, että kestävät kulkutavat ovat saaneet talossa vahvan jalansijan. Vuoden 2017 kyselyssä 70 prosenttia vastaajista määritteli itsensä joukkoliikenteen konkariksi, mutta viimeisimmässä kyselyssä heitä oli 76 prosenttia. Vuonna 2017 kevalaisten työmatkoista syntyi noin 12 kg kasvihuonepäästöjä viikossa henkeä kohden. Tuorein laskelma kertoo päästölukeman pudonneen kuuteen kiloon viikossa.

”Lähes 90 prosenttia vastaajista ajatteli, että työpaikallamme on viisaaseen liikkumiseen kannustava ilmapiiri, kun vuonna 2017 samaa mieltä oli vajaa 65 prosenttia”, Kevan henkilöstöpäällikkö Sonja Helin kertoo. ”Entistä useampi oli myös sitä mieltä, että työpaikkamme käytännöt edistävät viisasta liikkumista”





Pyöräpaikkoja, työsuhdematkalippuja ja Kilometrikisa

HSL:n ja Kevan viisaan liikkumisen yhteistyö käynnistyi vuonna 2016. Kevassa on kokeiltu sähköpyöriä ja siellä tehdään entistä enemmän etätöitä. Keva-taloon on remontin yhteydessä lisätty pyöräpaikkoja sekä tiloja, joissa työmatkapyöräilijät voivat vaihtaa vaatteita.

Työntekijät ovat kiertäneet talossa muutosagentteina viemässä joukkoliikenteen ja pyöräilyn sanaa. Keva tukee työntekijöittensä työsuhdematkalippua ja viimeisimpiä uudistuksia oli se, että toimitalon autohallin parkkipaikat muutettiin maksullisiksi.

”Keva oli viime vuonna ensimmäisen kerran mukana polkupyöräilyn Kilometrikisassa, jossa työpaikat kisaavat leikkimielisesti keskenään ja tänä vuonna otamme taas osaa joukkueella nimeltä PolKeva2019”, Kilometrikisan vetäjänä Kevassa toimiva Sirpa Sakslin mainitsee.

”On ollut mukava huomata, että viisaan liikkumisen ympärille on syntynyt talossa tsemppiä ja yhteishenkeä esimerkiksi kilometrikisassa. Työssä opittu on ulottunut myös muuhun elämään. Vapaa-ajan pyöräilyn suosio on kasvanut kevalaisten joukossa ja entistä useampi pyöräilee töihin myös talvisin. Samalla, kun kuljemme kestävästi, pidämme myös huolta kunnostamme”, toteaa Päivi Palomäki, yksi Kevan liikkumisagenteista.

”Kevan avainhenkilöt ovat tehneet aktiivisesti töitä muutoksen eteen ja onnistuneet loistavasti. Jo valmiiksi fiksusti liikkuva työpaikka paransi tuloksiaan lyhyessä ajassa”, HSL:n asiakasvastaava Anna Ruskovaara kiittelee.

”Viisaan liikkumisen hanke ei ole mikään kaksivuotinen tempaus, joka sitten pistetään hyllylle, vaan työ jatkuu. Kyselyn tulokset kertovat siitä, että viisaan liikkumisen tavat ja henki ovat juurtuneet Kevaan, mutta myös hyvä puu tarvitsee hoitoa”, Sonja Helin toteaa.