Kevään ajokausi alkaa – Muista hoitaa ajoneuvoon liittyvät velvollisuudet, laiminlyönti tulee kalliiksi

Liikennekäytöstä poistetuilla ajoneuvoilla ajaneita jäänyt nalkkiin koronavuonna ennätysmäärä 9.12.2020 07:42:00 EET | Tiedote

Toukokuussa 2020 noin 470 kuljettajaa jäi kiinni liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajamisesta. Piikki on suurin vuosikausiin. Tyypillisesti kiinnijääneitä on viime vuosina ollut kuukausitasolla noin 200–300 tapausta. Osa rikkomuksista on tahattomia, mutta seuraukset tulevat tästäkin huolimatta kalliiksi.