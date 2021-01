Kevään ensimmäinen yhteishaku päättyi – Diak suosituin hakukohde ammattikorkeakouluista

Diak kehittää sote-alan koulutusta Nepalissa ja Vietnamissa 12.1.2021 07:46:00 EET | Tiedote

Kehittämisen kärkenä on opiskelijakeskeisyyden ja uusien opetusmenetelmien vahvistaminen. Koronapandemia on jopa laajentanut kehittämistyöhön osallistumista, kun kansainväliset seminaarit on toteutettu verkkoympäristössä.