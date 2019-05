Kevään herkimmät kirjat

Herkkyyskirjailija Janna Satri ja pelkojen voittamisen mestari, esikoiskirjailija Varpu Eana, kertovat kevään kirjoissaan miten herkkyys käännetään voimavaraksi.

Onko sinulla orkidea- vai voikukkalapsi? Miten herkkyys vaikuttaa parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen? Miten erityisherkkä jaksaa töissä? Luontainen herkkyys on usein sekä rikkaus että rasite. Janna Satrin Herkkyys Voimavaraksi (Viisas Elämä, 2019) on kattava opaskirja erityisherkkyyden kanssa eläville tai vieressä kulkijoille. Teos sisältää useita tuoreita näkökulmia ja asiantuntijoiden haastatteluja. Kirja tarjoaa itsetuntemusta ja stressinsäätelykeinoja myös vähemmän herkille.

Janna Satrin (s. 1980) menestysteokset Sisäinen lepatus – Herkän ihmisen tietokirja (2014) ja Herkkyys ja kiusaaminen (2015) ovat Suomessa alan klassikkoteoksia. Satrin kiinnostus aiheeseen on lähtöisin hänen omasta erityisherkkyydestään. Hän on koulutukseltaan metsänhoitaja ja opiskelee elinikäistä oppimista ja kasvatusta eli yleistä kasvatustiedettä aikuiskasvatuspainotuksella.

Varpu Eanan rohkea esikoisteos Pelkoja suuremmat unelmat (Viisas Elämä 2019) on inspiroiva kirja rohkeudesta ja pelon voittamisesta. Se kertoo omien mahdottomiltakin tuntuvien unelmien toteuttamisesta pelosta huolimatta. Varpu Eana tietää millaista on olla oman itsensä vanki. Hän on elänyt paniikki- ja ahdistuneisuushäiriön kanssa 2-vuotiaasta lähtien. Pelkoja suuremmat unelmat sukeltaa omakohtaisten tarinoiden mukana sosiaalisten, menettämisen ja kuolemanpelon eri muotoihin.

Varpu Eana (s. 1988) on yhden lapsen äiti, Varvun Kampi -yhtyeen solisti ja biisintekijä, onnellisessa parisuhteessa elävä nainen, joka peloistaan huolimatta on aina halunnut elää täyttä elämää. Rohkea ei ole se, joka ei pelkää, vaan se, joka toimii pelosta huolimatta.

Varpu Eanan voit tavata 28.6. perjantaina klo 18-20 OHMYGOODNESS kahvilan kirjailijaillassa. Osoite on Vaasankatu 14, 00500 Helsinki. Tilaisuudessa Varpu kertoo kirjastaan, vastaa kysymyksiin ja tarjoaa musiikkiesityksen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Esittelyvideot:

Janna Satri

https://youtu.be/ahBD8_4UC0o

Varpu Eana

https://youtu.be/y4AOSlX1VlI